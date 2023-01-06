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Изношенные трубы привели к прорыву водоснабжения Парголово
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  • Опубликована сегодня в 20:49

Изношенные трубы привели к прорыву водоснабжения Парголово

Жители многоквартирного дома в поселке Парголово Выборгского района сообщили о настоящем потопе. Трубу горячего водоснабжения прорвало на улице Заречной. В одном из подъездов кипяток лился прямо с потолка. Жильцы могли серьезно пострадать и только по случайности этого не произошло.

Петербуржцы отметили, что такие аварии случаются регулярно. Причиной ЧП становится изношенность труб. Так, в конце декабря жители Васильевского острова пережили сразу три аварии на теплосетях. Без горячего отопления и воды остались жители 456 домов.

Пока Смольный во главе с Александром Бегловым делает позитивные отчеты, эксперты отмечают критический уровень изношенности труб. По данным специалистов, около 40% теплосетей находятся в ужасном состоянии, а 30% от общего количества полностью выработали свой ресурс и требуют немедленной замены.

Отопительный сезон в текущем году не стал исключением: трубы рвутся фактически во всех районах Петербурга. Тем временем градоначальник обещал разработать план по масштабной модернизации городских сетей до 2025 года. Вероятно, до этого времени петербуржцам придется мириться с отсутствием отопления и горячей воды во время ЧП.

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