Изношенные трубы привели к прорыву водоснабжения Парголово

Жители многоквартирного дома в поселке Парголово Выборгского района сообщили о настоящем потопе. Трубу горячего водоснабжения прорвало на улице Заречной. В одном из подъездов кипяток лился прямо с потолка. Жильцы могли серьезно пострадать и только по случайности этого не произошло.
Петербуржцы отметили, что такие аварии случаются регулярно. Причиной ЧП становится изношенность труб. Так, в конце декабря жители Васильевского острова пережили сразу три аварии на теплосетях. Без горячего отопления и воды остались жители 456 домов.
Пока Смольный во главе с Александром Бегловым делает позитивные отчеты, эксперты отмечают критический уровень изношенности труб. По данным специалистов, около 40% теплосетей находятся в ужасном состоянии, а 30% от общего количества полностью выработали свой ресурс и требуют немедленной замены.
Отопительный сезон в текущем году не стал исключением: трубы рвутся фактически во всех районах Петербурга. Тем временем градоначальник обещал разработать план по масштабной модернизации городских сетей до 2025 года. Вероятно, до этого времени петербуржцам придется мириться с отсутствием отопления и горячей воды во время ЧП.
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