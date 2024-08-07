Dolce & Gabbana выпустил духи для собак за €99: выяснилось, чем они пахнут

Итальянский дом моды Dolce & Gabbana выпустил безалкольный парфюм для собак — Fefe. Как выглядит и чем пахнет новинка, рассказало издание The Guardian.

Создатели объяснили, что духаи получили название в честь любимого пса одного из основателей компании, Доменико Дольче. Утверждается, что в парфюме звучат ноты иланг-иланга, мускуса и сандалового дерева. Стеклянный флакон украшен оттиском собачьеё лапы, покрытой золотом 24-й пробы. За аромат для питомца придётся заплатить €99.

Собачий парфюм пахнет "безусловной любовью", "верностьь" и "игривость", цитирует издание слоганы из рекламной кампании новинки.

Старший научный сотрудник Королевского общества защиты животных от жестокого обращения (RSPCA) Элизабетт Поттер не спешит разделять восторг по поводу продукта от модного бренда.

"Иногда собак очеловечивают, в таком случае размываются границы между тем, что нравится собакам, и тем, что должно им нравится, по мнению человека. Собаки полагаются на нюх при общении и взаимодействии с окружающим миром, поэтому мы советуем избегать сильно пахнущих продуктов, подобных духам и спреям, тем более что некоторые запахи собакам могут быть неприятны", — отметила она.

Фото: Freepik.