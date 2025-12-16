Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Духи
Духи
© freepik.com by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:09

Эти ноты зимой звучат выигрышно: какие ароматы раскрываются лучше в мороз

Привычные духи зимой могут разочаровать — парфюмер Чазов

Зимой ароматы требуют особого подхода, поскольку холод и теплая одежда могут сильно искажать их звучание, отметил парфюмер Олег Чазов. О том, как правильно наносить духи и какие композиции лучше выбирать в морозы, специалист рассказал в беседе с NewsInfo.

В холодное время года особенно важно правильно выбирать место нанесения аромата и учитывать влияние температуры и одежды.

"Как и летом, не наносить на одежду. Наносить на тыльную сторону рук, виски, не за ушами, потому что за ушами, помимо того что сальные железы, еще трет шарф, воротники, теплая одежда трёт сильно. Это всё может вступить в реакцию с ароматом, это не есть хорошо. Кроме того, в помещении, после того как заходишь, аромат на одежде в тепле может сильно исказиться и будет звучать неприятно", — сказал Чазов.

Также парфюмер отметил, что зимний сезон диктует свои правила при выборе ароматов. Легкие летние цветочные композиции отходят на второй план, уступая место более плотным и насыщенным запахам.

"Больше заходит мускусных, кожаных, табачных ароматов даже у девушек. Больше появляется нот древесных, нот специй. И, как ни странно, достаточно хорошо звучат так называемые ароматы восточного направления, из-за своей богатой основы они на холоде очень красиво раскрываются", — отметил специалист.

Кроме того, парфюмер обратил внимание на важность для раскрытия ароматов температуры кожи и способа хранения флаконов. Он подчеркнул, что наносить духи сразу после мороза не стоит, а носить с собой большие флаконы зимой нежелательно из-за негативного влияния холода на аромат.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Uslu Airlines выпустил коллекцию лаков с кодами аэропортов — Into The Gloss сегодня в 8:10
Мир в одном флаконе: как Uslu Airlines упаковал путешествия в цвет лака

Uslu Airlines представил лимитированную коллекцию лаков, вдохновлённую аэропортами и эстетикой путешествий. Каждый оттенок хранит историю места.

Читать полностью » Клетки почек сами остановили гормон повышения давления — Circulation Research сегодня в 6:51
Давление растёт — и вдруг стоп: в почках нашли механизм аварийного отключения

Учёные выяснили, как почки сами отключают гормон, повышающий давление, и это открытие может изменить подходы к лечению гипертонии и защите почек.

Читать полностью » Физическая активность способствует снижению уровня глюкозы и улучшению чувствительности к инсулину — Камчатка Сегодня сегодня в 6:31
Сахарный диктатор на бегу: как физическая активность превращает уровень глюкозы в подчинённого

Физическая активность помогает контролировать уровень глюкозы в крови и снижает риск диабета 2 типа. Рекомендации для улучшения чувствительности к инсулину.

Читать полностью » Недосып нарушает способность мозга к восстановлению и запоминанию информации — учёные сегодня в 4:12
Сон как щелчок выключателя — и теперь знаю, что происходит с моим мозгом каждую ночь

Сон — это не просто отдых. Учёные выяснили, что глубокий сон очищает мозг от токсинов и помогает консолидации памяти. Узнайте, как качественный сон влияет на ваше здоровье.

Читать полностью » Холодные цвета не рекомендовали для Нового года 2026 — стилисты сегодня в 2:31
Выбрала этот цвет для встречи Нового года — и не прогадала: символ 2026 такое точно одобрит

Красная Огненная Лошадь диктует свои правила: какие цвета выбрать для новогоднего образа 2026 года, чтобы выглядеть эффектно и привлечь удачу.

Читать полностью » Отказ от макияжа снижает уровень тревожности у женщин — психологи сегодня в 0:15
Лицо без макияжа стало новой роскошью — и причина глубже, чем кажется

Отказ от макияжа перестал быть проявлением небрежности. Исследования показывают: за этим выбором стоят психологические и культурные причины, а также стремление к подлинности.

Читать полностью » Петербург оказался в шаге от эпидемии гриппа — данные Роспотребнадзора вчера в 20:53
Эпидемия рядом, но ещё не объявлена: что происходит с гриппом в Петербурге

Петербург приблизился к эпидпорогу по гриппу: врачи объяснили, чем опасен штамм H3N2 и как снизить риск заражения.

Читать полностью » Давление 130/80 признали гипертонией первой стадии — АКА вчера в 20:46
Норма сместилась вниз: миллионы людей внезапно оказались в группе риска по давлению

Кардиологи пересмотрели границы нормы давления, и теперь миллионы людей могут попасть в группу риска раньше, чем считалось прежде.

Читать полностью »

Новости
Экономика
Краткосрочные депозиты популярны из-за нестабильности экономики — экономист Колташов
Еда
Соус можно загустить без муки и крахмала с помощью зернистой горчицы — повара
Экономика
Экспорт товаров из Индии в США вырос на 22% в ноябре 2025 года — Reuters
Общество
СОКЭП предложил оборотные штрафы маркетплейсам за поддельные украшения – СОКЭП
Авто и мото
Производство автомобилей в России снизилось на 22% — ЦСР
Мир
Венгрия увеличила закупки газа из РФ на 15% за январь–октябрь – ТАСС
Экономика
Grayscale: квантовые компьютеры не повлияют на безопасность биткойна до 2030 года
Общество
Горошек "Юнона", "Маркет" и "Овощ в помощь" не соответствуют ГОСТу — Роскачество
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet