Эти ноты зимой звучат выигрышно: какие ароматы раскрываются лучше в мороз

Зимой ароматы требуют особого подхода, поскольку холод и теплая одежда могут сильно искажать их звучание, отметил парфюмер Олег Чазов. О том, как правильно наносить духи и какие композиции лучше выбирать в морозы, специалист рассказал в беседе с NewsInfo.

В холодное время года особенно важно правильно выбирать место нанесения аромата и учитывать влияние температуры и одежды.

"Как и летом, не наносить на одежду. Наносить на тыльную сторону рук, виски, не за ушами, потому что за ушами, помимо того что сальные железы, еще трет шарф, воротники, теплая одежда трёт сильно. Это всё может вступить в реакцию с ароматом, это не есть хорошо. Кроме того, в помещении, после того как заходишь, аромат на одежде в тепле может сильно исказиться и будет звучать неприятно", — сказал Чазов.

Также парфюмер отметил, что зимний сезон диктует свои правила при выборе ароматов. Легкие летние цветочные композиции отходят на второй план, уступая место более плотным и насыщенным запахам.

"Больше заходит мускусных, кожаных, табачных ароматов даже у девушек. Больше появляется нот древесных, нот специй. И, как ни странно, достаточно хорошо звучат так называемые ароматы восточного направления, из-за своей богатой основы они на холоде очень красиво раскрываются", — отметил специалист.

Кроме того, парфюмер обратил внимание на важность для раскрытия ароматов температуры кожи и способа хранения флаконов. Он подчеркнул, что наносить духи сразу после мороза не стоит, а носить с собой большие флаконы зимой нежелательно из-за негативного влияния холода на аромат.