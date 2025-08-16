На что готовы пойти родители ради детской комнаты

Многие семьи при ремонте или обустройстве жилья сталкиваются с непростым выбором: вложиться в собственный комфорт или в уют для ребёнка.

Согласно опросу, проведённому экспертами интерьерной компании Mr. Doors, 31 % россиян признались, что готовы сэкономить на обустройстве своей комнаты ради того, чтобы создать идеальные условия для ребёнка.

Баланс или личный комфорт

При этом 42 % респондентов стараются уделять равное внимание как детской, так и взрослой зоне. Ещё 27 % опрошенных категорично заявили, что не готовы жертвовать качеством своей комнаты ради другой.

"Всё лучшее — детям"

Одна из участниц опроса поделилась своим принципом:

Она готова потерпеть временные неудобства, лишь бы у ребёнка была комфортная и красивая комната.