Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Детский уголок для творчества
Детский уголок для творчества
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:02

На что готовы пойти родители ради детской комнаты

Опрос: 31% россиян готовы сэкономить на своей комнате ради детской

Многие семьи при ремонте или обустройстве жилья сталкиваются с непростым выбором: вложиться в собственный комфорт или в уют для ребёнка.

Согласно опросу, проведённому экспертами интерьерной компании Mr. Doors, 31 % россиян признались, что готовы сэкономить на обустройстве своей комнаты ради того, чтобы создать идеальные условия для ребёнка.

Баланс или личный комфорт

При этом 42 % респондентов стараются уделять равное внимание как детской, так и взрослой зоне. Ещё 27 % опрошенных категорично заявили, что не готовы жертвовать качеством своей комнаты ради другой.

"Всё лучшее — детям"

Одна из участниц опроса поделилась своим принципом:

Она готова потерпеть временные неудобства, лишь бы у ребёнка была комфортная и красивая комната.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

На чём можно и нельзя экономить при заказе пластиковых окон — инструкция для покупателей вчера в 16:25

Окна по уму: на чём можно экономить, а на чём категорически нельзя

Установка окон может быть выгодной — если выбрать правильное время, разумно подойти к комплектации и не попасться на маркетинговые трюки. Вот как это сделать.

Читать полностью » Как избавиться от клопов, тараканов и мышей в доме — рекомендации вчера в 15:18

Живут рядом, едят с вами и не платят за аренду: как избавиться от незваных сожителей

Тараканы в шкафу, мыши на кухне, клопы в кровати... Откуда берутся паразиты и как с ними справиться, прежде чем они захватят дом? Подробная инструкция.

Читать полностью » Как провести кабель к телевизору без испорченного вида проводами вчера в 14:11

Секрет аккуратных кабелей, который знают не все: как подключить телевизор незаметно

Как аккуратно проложить кабель к телевизору, чтобы провода не торчали и интерьер выглядел опрятно.

Читать полностью » Зачем подключать телевизор кабелем при наличии встроенного Wi-Fi вчера в 13:09

Кабель к телевизору: зачем я проложил его даже при встроенном Wi-Fi

Почему проводное подключение телевизора остаётся актуальным даже при наличии Wi-Fi, и что это даёт в реальном использовании.

Читать полностью » Оптимальное расположение роутера для стабильного сигнала в квартире вчера в 12:07

Интернет будет всегда: ошибки, из-за которых роутер теряет половину сигнала

Как выбрать место для роутера в квартире, чтобы сигнал был стабильным и покрывал все комнаты.

Читать полностью » Как правильно хранить корм для домашних животных вчера в 11:06

Почему правильное хранение корма в доме продлевает жизнь питомцу

Правила хранения корма для домашних животных и ошибки, которые могут испортить продукт и навредить питомцу.

Читать полностью » Что убрать с кухни, чтобы питомцы были в безопасности вчера в 10:03

Что я убрал с кухни, чтобы мой питомец был в безопасности

Как защитить кухню от питомцев: что стоит убрать, куда спрятать и как избежать опасностей для животных.

Читать полностью » Как сочетать аквариум с мебелью и освещением в комнате вчера в 9:50

Секрет гармонии: аквариум, мебель и свет в одной композиции

Как сочетать аквариум с мебелью и освещением, чтобы он выглядел как часть интерьера, а не отдельный предмет.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Тренер Питер Марино составил комплекс упражнений с эспандером для ног и плеч
Еда

Как правильно консервировать кабачковую икру: советы от шеф-повара
Еда

Польза шампиньонов в сметане: что нужно знать о блюде
Культура и шоу-бизнес

Утечка сюжета "Шрека 5" в TikTok могла повлиять на перенос премьеры до 2027 года
Наука и технологии

Исследование древнего белка раскрыло тайну происхождения денисовцев
Наука и технологии

Археологи обнаружили уникальный женский головной убор VIII века в муромском могильнике
Еда

Полезные гарниры за 5 минут — рекомендации по быстрой замене фастфуда
Питомцы

РЖД позволит пассажирам заранее узнать о животных в вагоне
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru