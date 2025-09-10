Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 18:42

Родительские собрания превращаются в новый орган власти: что изменится для школ

В Госдуму внесён законопроект о статусе и полномочиях родительских собраний в школах

В Госдуму внесён законопроект, который впервые закрепляет статус и реальные полномочия родительских собраний в школах. Документ уже опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Почему понадобились изменения

Сегодня школы могут создавать родительские комитеты, но это право, а не обязанность. Более того, решения родителей носят лишь рекомендательный характер, и руководство учебных заведений зачастую их игнорирует.

Авторы инициативы указывают на статистику: лишь 28,2% родителей довольны работой школ. Основные претензии касаются:

  • качества преподавания и используемых методик;

  • школьного питания;

  • организации кружков и секций;

  • правил, связанных со школьной формой.

Что изменится

Законопроект предлагает дать родителям право принимать обязательные для школ решения в двух ключевых сферах:

  1. Питание

    • составление примерного меню завтраков и обедов на год;

    • возможность расторгнуть договор с недобросовестным поставщиком.

  2. Внеурочная деятельность

    • выбор формата занятий;

    • утверждение планов кружков, секций и дополнительных занятий.

Как будут приниматься решения

Орган родительского самоуправления сможет принимать решения простым большинством — 50% плюс один голос от числа присутствующих. После этого администрация школы будет обязана выполнять эти решения.

