Родительские собрания превращаются в новый орган власти: что изменится для школ
В Госдуму внесён законопроект, который впервые закрепляет статус и реальные полномочия родительских собраний в школах. Документ уже опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
Почему понадобились изменения
Сегодня школы могут создавать родительские комитеты, но это право, а не обязанность. Более того, решения родителей носят лишь рекомендательный характер, и руководство учебных заведений зачастую их игнорирует.
Авторы инициативы указывают на статистику: лишь 28,2% родителей довольны работой школ. Основные претензии касаются:
-
качества преподавания и используемых методик;
-
школьного питания;
-
организации кружков и секций;
-
правил, связанных со школьной формой.
Что изменится
Законопроект предлагает дать родителям право принимать обязательные для школ решения в двух ключевых сферах:
-
Питание
-
составление примерного меню завтраков и обедов на год;
-
возможность расторгнуть договор с недобросовестным поставщиком.
-
-
Внеурочная деятельность
-
выбор формата занятий;
-
утверждение планов кружков, секций и дополнительных занятий.
-
Как будут приниматься решения
Орган родительского самоуправления сможет принимать решения простым большинством — 50% плюс один голос от числа присутствующих. После этого администрация школы будет обязана выполнять эти решения.
