Родительские собрания превращаются в новый орган власти: что изменится для школ

В Госдуму внесён законопроект, который впервые закрепляет статус и реальные полномочия родительских собраний в школах. Документ уже опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Почему понадобились изменения

Сегодня школы могут создавать родительские комитеты, но это право, а не обязанность. Более того, решения родителей носят лишь рекомендательный характер, и руководство учебных заведений зачастую их игнорирует.

Авторы инициативы указывают на статистику: лишь 28,2% родителей довольны работой школ. Основные претензии касаются:

качества преподавания и используемых методик;

школьного питания;

организации кружков и секций;

правил, связанных со школьной формой.

Что изменится

Законопроект предлагает дать родителям право принимать обязательные для школ решения в двух ключевых сферах:

Питание составление примерного меню завтраков и обедов на год;

возможность расторгнуть договор с недобросовестным поставщиком. Внеурочная деятельность выбор формата занятий;

утверждение планов кружков, секций и дополнительных занятий.

Как будут приниматься решения

Орган родительского самоуправления сможет принимать решения простым большинством — 50% плюс один голос от числа присутствующих. После этого администрация школы будет обязана выполнять эти решения.