мама и ребенок у компьютера
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) by Автор изображения: DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Общество
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:36

Ссора стала последней каплей: что на самом деле привело к трагедии в сочинской семье

Непоследовательное воспитание лишает ребёнка чувства безопасности — психолог Абравитова

Резонансная трагедия в Сочи, где подросток убил собственную мать после конфликта из-за запретов, вновь обнажила болезненную тему внутрисемейных отношений и границ воспитания. За внешне бытовой ссорой, как отмечают специалисты, часто скрывается куда более глубокий и опасный внутренний разлом, формирующийся годами. Об этом в эфире Pravda.Ru рассказала клинический психолог Марианна Абравитова, анализируя причины произошедшего.

Накопленный конфликт вместо случайной ссоры

По словам эксперта, в подобных историях решающим фактором становится не конкретный эпизод, ставший триггером трагедии, а длительный внутренний конфликт, сформированный особенностями семейного воспитания. Он может долгое время оставаться незаметным для окружающих и даже для самих родителей.

"Вообще не так все просто, я думаю, в этой семье и, скорее всего, корни лежат гораздо глубже всей этой истории. Либо у ребенка вседозволенность, и он делает вообще все, что хочет. А другой вариант, совершенно иной, это другой полюс, на котором родители очень жесткие", — пояснила клинический психолог Марианна Абравитова.

Она подчеркнула, что обе крайности — как полное отсутствие ограничений, так и чрезмерно жесткий контроль — способны формировать у подростка искаженное восприятие границ и ответственности. Со временем это приводит к накоплению напряжения, которое может проявиться в самый неожиданный момент.

Опасность резкой смены воспитательной модели

Особое внимание специалист обратила на ситуации, когда родители внезапно меняют стиль воспитания. Резкий переход от вседозволенности к жестким запретам или, наоборот, от строгого контроля к полной свободе лишает подростка ощущения устойчивости и безопасности.

По словам Абравитовой, такая непоследовательность дезориентирует ребенка и усиливает внутренний конфликт. Подросток не успевает адаптироваться к новым правилам, воспринимая происходящее как угрозу или несправедливость, что усиливает эмоциональное давление.

Импульсивная агрессия как итог внутреннего давления

Эксперт сравнила подобное состояние с механизмом, который долго находится под напряжением и в какой-то момент выходит из-под контроля. Именно в таких условиях возрастает риск импульсивных, разрушительных поступков.

"Это как сдавленная пружина. И в один момент эта пружина расправляется, и получаются вот такие страшные истории. Скорее всего, здесь есть такая импульсная тема", — отметила клинический психолог Марианна Абравитова.

По мнению специалиста, подобные трагедии подчеркивают важность последовательности в воспитании, диалога с ребенком и внимательного отношения к его эмоциональному состоянию. Отсутствие этих элементов может привести к тому, что внутренний кризис подростка останется незамеченным до момента, когда последствия станут необратимыми.

