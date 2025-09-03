Сентябрьская ловушка: какие привычки родителей мешают детям адаптироваться к школе

Сентябрь — время новых привычек, расписаний и адаптации к школьной жизни. Однако именно в этот период родители часто совершают ошибки, которые могут осложнить детям вхождение в учебный процесс. О них рассказала детский психолог Наталья Федькаева в беседе с "Лентой.ру".

Перегрузка кружками и секциями

Самая распространённая ошибка — слишком плотное расписание дополнительных занятий.

"С сентября по октябрь у ребёнка идёт первичная адаптация: формируется устойчивый ритм, складываются социальные связи, закрепляются привычки. Если в этот момент нагрузить его секциями, велик риск хронической усталости и эмоционального выгорания", — пояснила эксперт.

Даже если ребёнок проявляет энтузиазм, задача родителей — регулировать темп и оставлять время для отдыха.

Признаки усталости

Часто взрослые не распознают тревожные сигналы, считая их капризами. Но:

жалобы на боли,

навязчивые движения,

потеря интереса к занятиям

могут указывать на стресс. В таких случаях важно пересмотреть нагрузку, а иногда — обратиться за помощью к специалисту.

Опасность сравнения

Сравнивать ребёнка с одноклассниками — ещё одна ошибка. Это подрывает уверенность в себе и снижает мотивацию. Намного полезнее — хвалить за старания и отмечать даже небольшие успехи.

Помощь с уроками

Поддержка нужна, но делать всё за школьника — категорически неверно.

"Если родители выполняют задания вместо ребёнка, пробелы только накапливаются. Лучше вместе составить распорядок, проявить интерес к тому, чему он научился, и позволить самостоятельно собирать портфель", — отметила психолог.

Поощрения и подарки

Многие родители связывают каждое задание с наградой — сладостью или игрушкой. Это формирует установку "учёба ради выгоды".

Федькаева подчёркивает: лучше использовать искреннюю похвалу, а подарки оставлять для значимых событий, например окончания учебного года.