Сентябрьская ловушка: какие привычки родителей мешают детям адаптироваться к школе
Сентябрь — время новых привычек, расписаний и адаптации к школьной жизни. Однако именно в этот период родители часто совершают ошибки, которые могут осложнить детям вхождение в учебный процесс. О них рассказала детский психолог Наталья Федькаева в беседе с "Лентой.ру".
Перегрузка кружками и секциями
Самая распространённая ошибка — слишком плотное расписание дополнительных занятий.
"С сентября по октябрь у ребёнка идёт первичная адаптация: формируется устойчивый ритм, складываются социальные связи, закрепляются привычки. Если в этот момент нагрузить его секциями, велик риск хронической усталости и эмоционального выгорания", — пояснила эксперт.
Даже если ребёнок проявляет энтузиазм, задача родителей — регулировать темп и оставлять время для отдыха.
Признаки усталости
Часто взрослые не распознают тревожные сигналы, считая их капризами. Но:
-
жалобы на боли,
-
навязчивые движения,
-
потеря интереса к занятиям
могут указывать на стресс. В таких случаях важно пересмотреть нагрузку, а иногда — обратиться за помощью к специалисту.
Опасность сравнения
Сравнивать ребёнка с одноклассниками — ещё одна ошибка. Это подрывает уверенность в себе и снижает мотивацию. Намного полезнее — хвалить за старания и отмечать даже небольшие успехи.
Помощь с уроками
Поддержка нужна, но делать всё за школьника — категорически неверно.
"Если родители выполняют задания вместо ребёнка, пробелы только накапливаются. Лучше вместе составить распорядок, проявить интерес к тому, чему он научился, и позволить самостоятельно собирать портфель", — отметила психолог.
Поощрения и подарки
Многие родители связывают каждое задание с наградой — сладостью или игрушкой. Это формирует установку "учёба ради выгоды".
Федькаева подчёркивает: лучше использовать искреннюю похвалу, а подарки оставлять для значимых событий, например окончания учебного года.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru