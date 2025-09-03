Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Школьная доска
Школьная доска
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:18

Сентябрьская ловушка: какие привычки родителей мешают детям адаптироваться к школе

Ошибки родителей в начале учебного года: советы детского психолога

Сентябрь — время новых привычек, расписаний и адаптации к школьной жизни. Однако именно в этот период родители часто совершают ошибки, которые могут осложнить детям вхождение в учебный процесс. О них рассказала детский психолог Наталья Федькаева в беседе с "Лентой.ру".

Перегрузка кружками и секциями

Самая распространённая ошибка — слишком плотное расписание дополнительных занятий.

"С сентября по октябрь у ребёнка идёт первичная адаптация: формируется устойчивый ритм, складываются социальные связи, закрепляются привычки. Если в этот момент нагрузить его секциями, велик риск хронической усталости и эмоционального выгорания", — пояснила эксперт.

Даже если ребёнок проявляет энтузиазм, задача родителей — регулировать темп и оставлять время для отдыха.

Признаки усталости

Часто взрослые не распознают тревожные сигналы, считая их капризами. Но:

  • жалобы на боли,

  • навязчивые движения,

  • потеря интереса к занятиям

могут указывать на стресс. В таких случаях важно пересмотреть нагрузку, а иногда — обратиться за помощью к специалисту.

Опасность сравнения

Сравнивать ребёнка с одноклассниками — ещё одна ошибка. Это подрывает уверенность в себе и снижает мотивацию. Намного полезнее — хвалить за старания и отмечать даже небольшие успехи.

Помощь с уроками

Поддержка нужна, но делать всё за школьника — категорически неверно.

"Если родители выполняют задания вместо ребёнка, пробелы только накапливаются. Лучше вместе составить распорядок, проявить интерес к тому, чему он научился, и позволить самостоятельно собирать портфель", — отметила психолог.

Поощрения и подарки

Многие родители связывают каждое задание с наградой — сладостью или игрушкой. Это формирует установку "учёба ради выгоды".

Федькаева подчёркивает: лучше использовать искреннюю похвалу, а подарки оставлять для значимых событий, например окончания учебного года.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

ПКЯ и акне: врачи назвали признаки гормональных высыпаний на лице и теле сегодня в 22:48

Прыщи, которые не проходят неделями: чем акне при ПКЯ отличается от обычного

Глубокие болезненные высыпания, следы и «вечное» заживление — типичная картина акне при ПКЯ. Разбираем признаки, рабочие активы и лечение, которое даёт результат.

Читать полностью » Врач Залетова объяснила, какие продукты снижают риск инсульта и инфаркта сегодня в 22:27

Врачи назвали еду, которая снижает риск инсульта и инфаркта

Атеросклероз долго развивается без симптомов и внезапно приводит к инсульту или инфаркту, врач рассказала какие продукты помогают снизить риски.

Читать полностью » Невролог предупредил: массажные пистолеты в области шеи повышают риск инсульта сегодня в 22:21

Неожиданный лайфхак: как не дать повседневным мелочам украсть здоровье мозга

Американский невролог Байбин Чен предупреждает о повседневных привычках, угрожающих инсультом, деменцией и кровоизлиянием в мозг.

Читать полностью » Прерывистое голодание увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых болезней на 135% — исследование сегодня в 21:15

Модная диета обернулась угрозой для сердца: риск смерти вырос вдвое

Прерывистое голодание может показаться простым решением для похудения, но его риски и долгосрочные последствия могут нарушить ваше здоровье. Читайте далее.

Читать полностью » JAMA Neurology: коррекция потери слуха снижает риск деменции на 61% у людей младше 70 лет сегодня в 20:11

Минус 61% к риску деменции: простое решение, доступное каждому

Новое исследование показало, как коррекция потери слуха на ранних этапах может существенно снизить риск деменции — важные выводы для людей старше 60 лет.

Читать полностью » Журнал Noise & Health сообщил о прямой связи ночного шума с заболеваниями сердца сегодня в 19:09

Свежий воздух или стресс для организма: чем опасен сон при распахнутых окнах

Открытое окно может угрожать вашему здоровью. Ученые выяснили, что ночной шум повышает уровень стресса и риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Читать полностью » Врачи предупредили о риске флюороза при ежедневном употреблении пакетированного чая сегодня в 18:08

Каждый глоток — загадка: что именно попадает в организм вместе с пакетированным чаем

Почему привычный пакетированный чай может оказаться не таким безобидным, как кажется, и что стоит знать, прежде чем пить его каждый день.

Читать полностью » Эндокринолог подчеркнула роль сна, социальных связей и контроля стресса для здоровья сегодня в 18:06

Миллиарды на "волшебные таблетки": почему секрет долголетия оказался бесплатным

Эксперт Джейси Алвес предлагает пять простых привычек, которые помогут сохранить здоровье и продлить жизнь без лишних затрат. Узнайте о их важности.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Волонтёры спасли собаку из мусорной ямы в Улан-Удэ и нашли её родную семью
Авто и мото

Дистанция в две секунды снижает риск столкновений — МВД России
Авто и мото

ВТБ Авто: более половины россиян считают будущее за электромобилями
Красота и здоровье

Врач Вялов посоветовал перед кофе выпивать воду для снижения нагрузки на организм
Садоводство

Эксперты советуют убирать листву и плоды для защиты сада от инфекций
Наука и технологии

Археологи обнаружили 3800-летнюю глиняную статуэтку лягушек в Перу
Наука и технологии

Учёные из Парижского института мозга описали уникальный случай гипертимезии у 17-летней француженки
Наука и технологии

Археологи из Университета Йорка нашли кремационное захоронение бронзового века в Йоркшире
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet