Учёные доказали, что разные виды любви активируют уникальные области мозга

Исследователи из Университета Аалто провели исследование, используя функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ), чтобы изучить активность мозга при размышлениях о разных типах любви.
В эксперименте участники представляли различные ситуации, связанные с любовью, включая родительскую, романтическую любовь, дружбу, любовь к незнакомцам, домашним животным и природе.
Исследование показало, что родительская любовь вызывает наиболее интенсивную активность мозга, особенно в области, связанной с системой вознаграждения. Эти области мозга активировались только при родительской любви и не проявлялись при других типах любви.
Также ученые обнаружили, что любовь к незнакомцам вызывает наименьшую активацию мозга, в то время как любовь к природе активирует зрительные области и систему вознаграждения. Однако любовные переживания к домашним животным и природе задействуют мозг иначе, чем межличностная любовь. Интересным открытием стало то, что области мозга, активируемые любовью между людьми, оказались схожими, с различием лишь в интенсивности активации.
Для оценки реакции на любовь к животным, участникам предлагалось представить ситуации с участием домашних питомцев, и результаты показали, что у владельцев животных соответствующие участки мозга работают активнее. В результате работы ученые надеются разработать новые подходы к лечению расстройств привязанности, депрессии и проблем в отношениях, сообщает MedicalXpress.
Фото: flickr.com/Jeff Djevdet (CC BY 2.0 license)
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