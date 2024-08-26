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Учёные изучили, как любовь к людям, животным и природе влияет на мозг
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Учёные доказали, что разные виды любви активируют уникальные области мозга

Учёные изучили, как любовь к людям, животным и природе влияет на мозг

Исследователи из Университета Аалто провели исследование, используя функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ), чтобы изучить активность мозга при размышлениях о разных типах любви.

В эксперименте участники представляли различные ситуации, связанные с любовью, включая родительскую, романтическую любовь, дружбу, любовь к незнакомцам, домашним животным и природе.

Исследование показало, что родительская любовь вызывает наиболее интенсивную активность мозга, особенно в области, связанной с системой вознаграждения. Эти области мозга активировались только при родительской любви и не проявлялись при других типах любви.

Также ученые обнаружили, что любовь к незнакомцам вызывает наименьшую активацию мозга, в то время как любовь к природе активирует зрительные области и систему вознаграждения. Однако любовные переживания к домашним животным и природе задействуют мозг иначе, чем межличностная любовь. Интересным открытием стало то, что области мозга, активируемые любовью между людьми, оказались схожими, с различием лишь в интенсивности активации.

Для оценки реакции на любовь к животным, участникам предлагалось представить ситуации с участием домашних питомцев, и результаты показали, что у владельцев животных соответствующие участки мозга работают активнее. В результате работы ученые надеются разработать новые подходы к лечению расстройств привязанности, депрессии и проблем в отношениях, сообщает MedicalXpress.

Фото: flickr.com/Jeff Djevdet (CC BY 2.0 license)

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