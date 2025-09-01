Студенты в огне жизни: контраст между отцовской холодностью и эмоциональным взлётом

Представьте: от простых проявлений заботы со стороны мамы и папы зависит, насколько успешно ребёнок справится с жизнью в обществе. Новое исследование китайских учёных показывает, что студенты, чьи родители были теплее, обладают более развитыми социально-эмоциональными навыками и чувствуют себя психологически благополучнее.

Почему социально-эмоциональные навыки так важны?

Эти умения помогают людям лучше понимать себя и других, контролировать эмоции и строить здоровые отношения. Они играют ключевую роль в учёбе, личной жизни и карьере, способствуя принятию ответственных решений.

Как это влияет на повседневную жизнь:

повышают стрессоустойчивость.

снижают риски тревожности и депрессии.

способствуют эффективной работе в команде.

развивают лидерские качества.

Методика исследования

Учёные привлекли студентов-первокурсников из трёх государственных университетов материкового Китая в возрасте 19-20 лет. В анализ вошли данные 362 участников, которые дважды заполняли анкеты. Вопросы затрагивали оценку теплоты матери и отца, а также уровень психологического благополучия и социально-эмоциональных навыков.

Анализ данных показал, что студенты, отмечавшие большую теплоту со стороны родителей, демонстрировали более высокий уровень благополучия и развитые социально-эмоциональные умения. Особенно значимой оказалась отцовская теплота — это выделил сам анализ.