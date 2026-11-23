Степень родительской ответственности за жизненный путь ребенка определяется его возрастом, после совершеннолетия человек обязан сам отвечать за свои поступки, рассказала NewsInfo детский нейропсихолог, клинический психолог Кира Макарова. Эксперт прокомментировала распространенное мнение о том, что во всех неудачах детей виноваты исключительно отец и мать.

Ранее в обществе велись активные дискуссии о том, можно ли считать родителей единственными виновниками проблем, возникающих у подрастающего поколения. При этом отмечалось, что в прошлые десятилетия дети воспитывались в более жестких или отстраненных условиях, но вырастали достойными людьми, поскольку на их развитие влиял не только семейный круг, но и более широкое социальное окружение.

По мнению Макаровой, до 12 лет семья является определяющим фактором, способным нивелировать любое внешнее воздействие. Однако в подростковом возрасте приоритеты смещаются в сторону общения со сверстниками. Если в этот период ребенок попадает в плохую компанию, родителям стоит проанализировать качество доверительных отношений, выстроенных ранее. Специалисты подчеркивают, что идеальная формула воспитания базируется на уважении, заложенном задолго до переходного возраста.

"Мы не можем с вами говорить, что кто поступил плохо, виноваты родители. Давайте не будем так огульно и прицельно. Надо вложить в ребенка все, что надо ему, это мы обязаны", — пояснила Макарова.

Психолог подчеркнула, что после 18 лет любые попытки оправдать собственные жизненные трудности ошибками матери или отца свидетельствуют об инфантилизме и психологической незрелости. Современные тенденции показывают, что многие молодые люди боятся ответственности и не стремятся к взрослению. Часто такая инфантильность становится следствием чрезмерной опеки, когда подростки в 13 лет не обладают элементарными бытовыми навыками.

"Человек строит свою жизнь, несет ответственность. После совершеннолетия сам отвечает за свою жизнь. Он не может говорить: "родители виноваты". Человек, когда он незрелый, говорит: "Я плохо живу, потому что виновата моя мама". Извините, 50 лет. Вопрос какой", — отметила специалист.

Важной задачей взрослых является создание условий, при которых ребенок будет хотеть развиваться и расти. При этом эксперты напоминают, что процесс отделения от родителей должен начинаться своевременно, чтобы личность могла полноценно сформироваться.

Отдельное внимание стоит уделять и роли второго родителя, так как отсутствие отцовского воспитания может осложнить сценарий взрослой жизни. Также родителям важно контролировать досуг детей, учитывая, что гаджеты часто становятся суррогатом реального общения, тормозящим психическое развитие.

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