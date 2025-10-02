Ругнулся — родители платят: в Свердловской области предложили штрафы за детский мат
В Свердловской области прозвучала инициатива ввести штрафы от 5 до 10 тысяч рублей для родителей, чьи дети используют нецензурную лексику. С таким предложением выступил руководитель спортивно-патриотического отдела Екатеринбургской епархии Мелитон (Зыбин) в эфире программы "Акцент" на телеканале ОТВ.
Ответственность семьи
По словам священнослужителя, именно семья играет ключевую роль в формировании речевых привычек ребёнка.
"В первую очередь, несут ответственность родители. Эти вещи закладываются в семье, потом ребёнок подражает тем, с кем он находится. Всё-таки родители должны это контролировать, объяснять ребёнку, почему это неправильно. Если у семьи средний достаток, то от 5 до 10 тысяч рублей штраф, мне кажется, было бы прилично", — заявил Мелитон.
Он также подчеркнул, что осознание риска для бюджета семьи могло бы стать для подростка стимулом к самоконтролю.
Соцсети и подростки
Кроме того, Мелитон поддержал идею ограничить доступ детей младше 14 лет к социальным сетям. Он отметил, что современные подростки всё чаще предпочитают визуальное общение с помощью картинок и мемов, а не живой разговор.
По его словам, зависимость от смартфонов приводит к тому, что детям становится всё сложнее вступать в непосредственный диалог друг с другом.
