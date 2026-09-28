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Ребенок и блины со сгущенкой
Ребенок и блины со сгущенкой
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Главная / Общество
Ирина Малова Опубликована сегодня в 15:18

Ребенка ограждают от обязанностей ради счастливого детства: спустя годы такая забота может дорого обойтись

Родительский страх перед обвинениями в жестокости мешает формированию самостоятельности у подрастающего поколения, превращая воспитание в процесс расчеловечивания. Главный научный сотрудник Института детства Российского детского фонда, детский психолог Ирина Медведева подробно рассказала NewsInfo о причинах инфантильности современных подростков и важности приучения к бытовому труду с ранних лет.

Ранее сообщалось, что чрезмерная тревожность взрослых напрямую ограничивает свободу ребенка, лишая его возможности подтвердить собственную компетентность через решение проблем. Психологи отмечают, что самостоятельность не появляется внезапно в день совершеннолетия, а формируется через ежедневную практику: от завязывания шнурков до умения ориентироваться в городе и исправлять собственные ошибки.

Медведева пояснила, что современная гиперопека часто продиктована боязнью давления со стороны ювенальных структур, которые могут расценить обычное требование дисциплины как насилие над личностью. В результате дети лишаются необходимых навыков самообслуживания. При этом важно помнить, что системные ошибки при планировании будущего могут негативно сказаться на жизни всей семьи.

"Мера директивности воспитания должна быть. Ее больше нет, потому что родители очень боятся, что их обвинят в том, что они проявили жестокость вместо того, чтобы сказать, что они молодцы, хорошо воспитывают ребенка и готовят его к жизни", — отметила Медведева.

Специалист подчеркнула, что приучать к труду и ответственности необходимо с момента, когда ребенок начинает ходить. Первые шаги в помощи родителям, такие как подача тапочек или попытки подмести пол, должны активно поощряться.

При этом психологи категорически не рекомендуют использовать деньги в качестве инструмента мотивации за помощь по дому.

"Денежку давать не надо, потому что в нашей культуре детям не платят деньги за то, что они помогают по дому. И тем более за то, что они хорошо делают уроки. Просто улыбка, поцелуй мамы в качестве поощрения", — пояснила психолог.

Использование материальных стимулов за учебу часто мешает выработке правильного отношения к ресурсам. В качестве альтернативы эксперты рекомендуют обучать подростков основам финансовой грамотности без привязки к бытовым услугам. Отсутствие навыков самостоятельности в быту тормозит не только социализацию, но и развитие интеллекта.

Неумение обслуживать себя в детстве может привести к тому, что во взрослой жизни возникнут серьезные сложности при трудоустройстве молодежи, когда работодатели предпочтут более подготовленных кандидатов. Правильное воспитание, напротив, создает базу для долгосрочной стабильности.

В частности, это касается и понимания мер господдержки, таких как материнский капитал, который должен служить инструментом развития, а не компенсацией за отсутствие жизненных навыков.

Проверено экспертом: психолог Андрей Покровский

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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