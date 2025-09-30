Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Дети в классе со смартфонами
Дети в классе со смартфонами
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 4:28

Ты получишь скин, когда вынесешь мусор: Lootlock учит детей тратить с умом

Lootlock позволит детям тратить деньги в играх только в рамках установленных правил

История Lootlock - это пример того, как личный опыт и родительские заботы могут превратиться в технологическое решение. Основатель стартапа Ник Помпа, сам геймер и отец двоих детей, создал приложение, чтобы избавить родителей от неожиданных счетов за игровые покупки детей и научить малышей финансовой ответственности.

Проблема микротранзакций

Игровая индустрия давно критикуется за агрессивные методы монетизации: дети легко тратят сотни и даже тысячи долларов на внутриигровые покупки.

"Игровая индустрия использует хитроумный дизайн, социальную инженерию и отслеживание игроков, чтобы побудить детей тратить больше денег во время игры", — сказал Ник Помпа.

Даже после громкого дела с Fortnite, когда FTC обязала вернуть $126 млн игрокам, ситуация остаётся прежней: родителям зачастую приходится оплачивать счета из собственного кармана.

Как работает Lootlock

Lootlock предлагает решение в формате предоплаченной цифровой карты (через партнёрство с Transcard), которую ребёнок добавляет в свой цифровой кошелёк.

Возможности:

  • Родители устанавливают лимиты на еженедельные или ежемесячные пополнения.

  • Дополнительные средства можно "разблокировать" за выполнение домашних обязанностей.

  • Родители подтверждают увеличения лимита через SMS.

  • Деньги можно потратить только на игровые покупки.

Сравнение: традиционный контроль и Lootlock

Метод Особенности Минусы
Родительский контроль на устройстве Полная блокировка покупок Не учитывает желание детей тратить осознанно
Наличные "карманные" деньги Полный контроль родителей Неудобно при онлайн-покупках
Lootlock Цифровая карта + контроль родителей + геймификация Работает только для игровых трат

Геймификация и обучение

Lootlock превращает финансы в игру:

  • "Доска наград" — список домашних дел, за выполнение которых ребёнок получает бонусы.

  • Аватар ребёнка прокачивается, если он разумно тратит средства.

  • Баллы можно использовать для кастомизации персонажа в стиле RPG.

Таким образом, приложение сочетает контроль расходов и финансовое воспитание.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Разрешать детям бесконтрольно использовать карту родителей.
    Последствие: неожиданные долги.
    Альтернатива: выделенная карта Lootlock с лимитами.

  • Ошибка: Полный запрет покупок.
    Последствие: ребёнок не учится управлять деньгами.
    Альтернатива: постепенное введение финансовых правил через Lootlock.

  • Ошибка: Отсутствие прозрачности.
    Последствие: конфликты в семье.
    Альтернатива: совместное обсуждение бюджета в приложении.

А что если…

…такие сервисы станут массовыми? Тогда внутриигровые траты превратятся из хаотичных и стрессовых в контролируемый инструмент воспитания.

Плюсы и минусы Lootlock

Плюсы Минусы
Контроль расходов Ограничено игровыми покупками
Вовлечение ребёнка в финансовую грамотность Пока только стартап, возможны баги
Геймификация — мотивация выполнять дела Требует участия родителей
Минимизация конфликтов о деньгах Не заменяет полноценного обучения финансам

FAQ

Как подключить Lootlock?
Родители устанавливают приложение, создают аккаунт и получают предоплаченную карту для ребёнка.

Сколько стоит использование?
Стартап пока не объявил тарифов, но основной доход будет строиться на комиссии партнёра Transcard.

Может ли ребёнок потратить деньги на что-то кроме игр?
Нет, траты ограничены игровыми товарами.

Мифы и правда

  • Миф: "Lootlock полностью блокирует траты".
    Правда: приложение позволяет детям тратить, но в рамках установленных правил.

  • Миф: "Приложение нужно только маленьким детям".
    Правда: система полезна и подросткам для обучения управлению бюджетом.

  • Миф: "Это обычный родительский контроль".
    Правда: Lootlock добавляет элементы геймификации и обучения.

3 факта о Lootlock

  1. Приложение выбрано для участия в Startup Battlefield 200 TechCrunch 2025.

  2. В компании работает всего семь человек, и проект пока полностью самофинансируемый.

  3. Lootlock соединяет финтех и игровую индустрию — два быстрорастущих рынка.

Исторический контекст

  • 2010-е: массовое распространение микротранзакций в играх.

  • 2020-е: рост жалоб родителей и вмешательство регуляторов.

  • 2025: появление приложений вроде Lootlock, которые предлагают рыночное решение проблемы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Microsoft запустила Agent Mode в Word и Excel для участников программы Frontier вчера в 20:49

Office оживает: Microsoft превратила Word и Excel в интеллектуальных помощников

Microsoft добавила в Word и Excel новые интеллектуальные режимы работы. Чем они отличаются и какие возможности открывают для пользователей?

Читать полностью » OpenAI представила GDPval — тест для оценки экономической пользы ИИ вчера в 19:18

От медсестры до инвестбанкира: ИИ начинает выигрывать у людей в 44 профессиях

OpenAI представила GDPval — бенчмарк «модель против человека» по реальным профессиям. Что означают 40,6% у GPT-5 и 49% у Claude — и как это применить в работе?

Читать полностью » Amazon обязалась упростить отказ от Prime после иска FTC вчера в 17:18

"Нет, мне не нужна бесплатная доставка" — и 2,5 млрд долларов: Amazon наказали за тёмные паттерны

Amazon выплатит миллиарды долларов по иску FTC о подписке Prime. Что изменится для пользователей и почему это соглашение стало прецедентом?

Читать полностью » Китайские ноутбуки захватывают российский рынок — эксперт Александр Побыванец вчера в 16:32

Премиальные бренды в панике: россияне массово выбирают китайские ноутбуки

Китайские ноутбуки активно осваивают российский рынок, предлагая доступные модели с современными характеристиками и создавая конкуренцию премиум-брендам.

Читать полностью » Пользователи из России столкнулись со сбоем при добавлении зарубежных карт в Apple Pay вчера в 15:28

Прощай, обходной путь: Apple Pay больше не принимает карты из СНГ

В России перестали добавляться зарубежные карты в Apple Pay. Ошибка возникает даже при использовании банков из соседних стран, VPN помогает не всегда.

Читать полностью » Стартап Juicebox привлёк $36 млн для развития ИИ-платформы PeopleGPT вчера в 15:11

Рекрутер, ты уволен? Как стартап из 4 человек заменяет агентства на тысячах вакансий

Juicebox превратил рутину подбора персонала в быстрый и точный процесс. Как стартапу удалось привлечь миллионы инвестиций и внимание корпораций?

Читать полностью » Футуролог Руслан Юсуфов назвал главные риски развития искусственного интеллекта вчера в 14:53

Говорили — умный помощник, а вышел коварный учитель: как ИИ лишает людей критического мышления

Искусственный интеллект открывает новые возможности, но вместе с ними приходят угрозы. Какие риски ждут человечество и как их минимизировать?

Читать полностью » Telegram-канал Baza: перед нападением студент в Архангельске создал карту техникума в Minecraft вчера в 14:49

Карта убийства в Minecraft: как подросток подготовил атаку на техникум

В Архангельске студент напал на преподавателя, а подготовку к нападению он «репетировал» в Minecraft. Случай вновь поднял спор о роли игр в жизни подростков.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Врач Анастасия Гильдебрандт: ЭКГ помогает выявить аритмию и снизить риск инсульта
Питомцы

Названы самые крупные породы домашних кошек: саванна, мейн-кун, норвежская и сибирская
Технологии

Ами Люттвак (Wiz): ИИ становится инструментом и защиты, и атак в кибербезопасности
Спорт и фитнес

Умеренный комплекс упражнений без инвентаря улучшает осанку и подвижность суставов
Культура и шоу-бизнес

Принц Уильям назвал 2024 год самым тяжелым в жизни семьи
Туризм

Парки Саратова: Журавли, Липки и Городской парк - маршруты прогулок
Дом

Детский комод: основные критерии выбора для хранения вещей ребёнка
Наука

Исследование Калифорнийского университета показало связь сна и метаболического здоровья человека
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet