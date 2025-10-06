Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Как ИИ влияет на детей в Москве
Как ИИ влияет на детей в Москве
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 6:11

Смартфон — не враг: родители нашли способ защитить детей без слежки и скандалов

Нино Двалидзе разработала Young Minds — инструмент для этичного родительского контроля без сбора данных

Цифровое детство давно стало нормой: планшеты, смартфоны и интернет сопровождают детей с первых лет жизни. Но вместе с возможностями приходят и риски — от нежелательного контента до зависимости от экрана. Именно эту проблему решила взять под контроль британская предпринимательница Нино Двалидзе, создав стартап Young Minds. Его цель — дать родителям реальный инструмент для защиты детей и воспитания здоровых онлайн-привычек.

"Мы обеспечиваем безопасность как минимум", — сказала основательница стартапа Нино Двалидзе.
"Мы должны убедиться, что ничто, не предназначенное для глаз детей, не дойдёт до них".

Новое поколение родительского контроля

Идея Young Minds появилась после множества разговоров с родителями, обеспокоенными тем, как дети используют интернет. Двалидзе признаётся, что цифровая среда сегодня — это не только риск, но и мощный ресурс для развития, образования и общения. Поэтому её команда решила создать инструмент, который не ограничивает, а направляет.

Приложение имеет две версии: детскую и родительскую. Родительская часть позволяет устанавливать лимиты экранного времени, выбирать допустимые сайты и приложения, а также контролировать общий уровень цифровой активности ребёнка. Но, в отличие от многих аналогов, Young Minds не превращает смартфон в "тюрьму": оно не отслеживает личные переписки и не нарушает приватность.

Умная защита на основе искусственного интеллекта

Главная инновация проекта — использование искусственного интеллекта. Система сканирует активность ребёнка на устройстве и отмечает потенциально опасный контент, не сохраняя при этом личные данные. Это принципиальный момент: компания не хранит историю просмотров и сообщений, а работает только с метаданными.

Кроме того, Young Minds объясняет детям причины блокировки. Если ребёнок сталкивается с ограничением, приложение показывает, почему этот материал может быть вредным. Так дети учатся осознанно подходить к своему поведению в сети и понимать границы безопасности.

"Мы должны не просто блокировать контент, а объяснять детям, почему это важно", — отметила предпринимательница Нино Двалидзе.

Как работает система режимов

Young Minds предлагает гибкую настройку режимов, которые помогают родителям адаптировать использование гаджетов под конкретные задачи:

  1. Режим обучения - активирует только образовательные приложения (Duolingo, Khan Academy, Coursera Kids и т. д.).

  2. Режим отдыха - ограничивает доступ к социальным сетям и играм перед сном.

  3. Режим общения - позволяет использовать мессенджеры и видеосвязь, но фильтрует нежелательные контакты.

Каждый режим можно персонализировать под возраст и расписание ребёнка. Родители могут менять настройки удалённо — например, включать "режим учебы" в школьные часы и "режим отдыха" вечером.

Советы шаг за шагом: как использовать Young Minds

  1. Установите обе версии приложения — на телефоне родителя и ребёнка.

  2. Создайте профиль для каждого ребёнка с указанием возраста.

  3. Выберите уровень фильтрации - от базового до строгого.

  4. Настройте режимы времени: учёба, игры, сон.

  5. Следите за отчётами: приложение покажет, сколько времени ребёнок провёл в каждом типе активности.

  6. Используйте чат-бота, чтобы получать рекомендации по безопасным сайтам и приложениям.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: родитель полностью блокирует интернет, чтобы избежать рисков.
    Последствие: ребёнок ищет обходные пути и теряет доверие.
    Альтернатива: использовать фильтры Young Minds, сохраняя доступ к образовательному контенту.

  • Ошибка: использование нескольких приложений контроля одновременно.
    Последствие: конфликты между программами, ошибки блокировки.
    Альтернатива: единая экосистема Young Minds, где все функции объединены.

  • Ошибка: игнорировать диалог с ребёнком.
    Последствие: формируется сопротивление и недоверие к технологиям.
    Альтернатива: обсуждать причины ограничений вместе, используя пояснения приложения.

А что если ребёнок сам хочет контроля?

Создатели Young Minds отмечают, что некоторые подростки сами просят родителей установить приложение. Это помогает им научиться планировать время, отслеживать свои привычки и развивать самодисциплину. В будущем команда планирует добавить геймификацию, чтобы система вознаграждала детей за ответственное поведение в сети.

Плюсы и минусы Young Minds

Плюсы Минусы
Умный ИИ без сбора данных Ограниченная функциональность на iOS
Понятные объяснения детям Нет родительского доступа к личным чатам
Простая настройка режимов Пока нет поддержки Windows и macOS
Совместимость с Duolingo, YouTube Kids, Coursera Kids Требует постоянного интернет-соединения
Этичный подход к приватности Новинка на рынке, требует адаптации

FAQ

Как установить приложение?
Young Minds можно скачать в Google Play. Версия для iOS появится в App Store в ближайшие дни.

Можно ли использовать одно приложение для нескольких детей?
Да, родитель может создать отдельные профили для каждого ребёнка.

Нужно ли оплачивать подписку?
Базовые функции бесплатны. Премиум-план включает расширенные отчёты, ночной режим и аналитику экранного времени.

Что делать, если ребёнок удалил приложение?
Young Minds автоматически уведомит родителя и предложит восстановление профиля.

Какие данные приложение собирает?
Только анонимные метаданные, необходимые для анализа поведения — без сохранения истории просмотров.

Мифы и правда

Миф: приложения родительского контроля нарушают приватность ребёнка.
Правда: Young Minds не хранит личные сообщения и не следит за перепиской.

Миф: такие программы мешают детям развиваться.
Правда: Young Minds поощряет образовательное использование гаджетов и помогает формировать цифровую грамотность.

Миф: ИИ может ошибаться и блокировать нужный контент.
Правда: алгоритм постоянно обучается, а родители могут вручную изменять фильтры.

Интересные факты

  1. В 2025 году доля детей младше 12 лет с собственным смартфоном в Европе достигла 68%.

  2. Более 40% родителей заявляют, что не знают, как ограничить экранное время.

  3. Young Minds стал финалистом конкурса TechCrunch Startup Battlefield 2025 в Сан-Франциско.

Исторический контекст

Идея цифрового контроля за детьми возникла ещё в начале 2010-х, когда появились первые фильтры контента. Но долгое время они оставались громоздкими и неэффективными. С развитием искусственного интеллекта акцент сместился с блокировки на осознанное использование технологий. Young Minds стал одним из первых решений, сочетающих эти подходы — контроль и образование.

