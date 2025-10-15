Работа вместо детства: Бен Стиллер признался в самых болезненных промахах как отца
Бен Стиллер, известный актёр и комик, недавно поделился своими размышлениями о родительстве, признавая ошибки, которые, по его словам, сделали его несовершенным отцом. В интервью и новом документальном фильме, посвящённом его родителям — Джерри Стиллеру и Энн Мира — он откровенно рассказал, как перфекционизм, унаследованный от отца, мешал уделять детям достаточно внимания.
Актёр признался, что во время работы над фильмом "Невероятная жизнь Уолтера Митти" он был слишком погружён в съёмочный процесс и почти не появлялся дома. По словам Стиллера, это решение он считает одним из самых серьёзных промахов в жизни.
"Возможно, это худшее решение, которое я когда-либо принимал в своей жизни, — сказал он дочери Элле, по данным Entertainment Weekly. — Для меня это вопрос более глубокий. Это связано с моими собственными проблемами и моей одержимостью работой".
Бен отметил, что даже стараясь создать особые моменты для детей на съёмках, ему это не удавалось так, как хотелось бы. Сын актёра, 20-летний Куинлин Демпси, поделился впечатлениями о том, как ощущалась загруженность отца с точки зрения ребёнка.
"Я думаю, что, как только ты попадаешь в такое состояние, тебя уже трудно оттуда вытащить. Так что это, в некотором роде, омрачает удовольствие от отпуска", — сказал Куинлин.
Стиллер также отметил влияние детских впечатлений о родителях, которые оба работали в комедийной индустрии. Выросший в окружении знаменитых родителей, он сам решил посвятить жизнь актёрской карьере, полагая, что сможет избежать ошибок, которых допускались его мама и папа.
"Ирония в том, что я думал, что справляюсь гораздо лучше своих родителей. Я думал, что у меня все получится. Я летал домой на выходные и организовывал специальные места для игр детям, когда они приезжали на съёмочную площадку, но на самом деле, я ни черта не справился", — подытожил он.
Личная жизнь актёра была стабильной на протяжении многих лет. Бен и Кристин Тейлор связали себя брачными узами в 2000 году. Несмотря на период расставания с 2017 по 2021 год, пара сумела сохранить отношения и поддерживать семью.
Наследие перфекционизма
В фильме о своих родителях Бен размышляет о том, как перфекционизм, унаследованный от Джерри Стиллера, сказывался на его жизни. Стремление всё делать идеально превращалось в чрезмерную занятость, которая мешала полноценному общению с детьми. Эксперты по семейным отношениям отмечают, что это распространённая проблема: родителям с высокой требовательностью к себе и работе трудно выделить время на эмоциональную близость с детьми.
Советы для занятых родителей
-
Планируйте качественное время с детьми, а не только количество проведённых часов.
-
Признавайте свои ошибки и обсуждайте их с детьми открыто.
-
Старайтесь делегировать часть рабочих обязанностей, чтобы освободить пространство для семьи.
-
Находите баланс между карьерой и личной жизнью, учитывая мнение партнёра и детей.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Чрезмерная занятость → чувство упущенного времени с детьми → устанавливайте ритуалы ежедневного общения.
-
Перфекционизм → стресс и усталость → принимайте несовершенство как часть жизни.
-
Игры и активность по плану → поверхностное внимание → совместные спонтанные моменты.
А что если…
Если родители смогут признать свои промахи и открыто обсуждать их с детьми, это создаёт пространство для доверительных отношений и понимания. Дети видят, что взрослые тоже учатся на ошибках, что укрепляет эмоциональную связь.
FAQ
Как выбрать баланс между работой и семьёй?
Важно планировать не только рабочие задачи, но и регулярное общение с детьми и партнёром.
Сколько времени в день нужно уделять детям?
Качество важнее количества. Даже 30-60 минут искреннего общения могут быть эффективнее долгих, но поверхностных часов.
Что лучше: карьерный успех или семейное присутствие?
Идеальный вариант — гармония, где дети чувствуют внимание родителей, а профессиональные достижения не становятся причиной постоянной занятости.
Мифы и правда
-
Миф: успешные родители всегда имеют идеальный баланс.
-
Правда: даже знаменитости, как Бен Стиллер, признают свои ошибки и учатся на них.
Сон и психология
Недостаток внимания родителей может вызывать стресс у детей. Психологи советуют выделять спокойные моменты для обсуждения переживаний, совместных игр и отдыха, что поддерживает эмоциональное здоровье семьи.
Интересные факты
-
Бен Стиллер — третье поколение актёров в семье.
-
Его отец, Джерри Стиллер, был известен перфекционизмом и требовательностью к себе.
-
Фильм "Невероятная жизнь Уолтера Митти" стал для Бена примером того, как карьера может влиять на семейные отношения.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru