© commons.wikimedia.org by Jiyang Chen is licensed under CC BY-SA 3.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 17:49

Работа вместо детства: Бен Стиллер признался в самых болезненных промахах как отца

Бен Стиллер признал ошибки в воспитании детей из-за чрезмерной занятости на съёмках — Entertainment Weekly

Бен Стиллер, известный актёр и комик, недавно поделился своими размышлениями о родительстве, признавая ошибки, которые, по его словам, сделали его несовершенным отцом. В интервью и новом документальном фильме, посвящённом его родителям — Джерри Стиллеру и Энн Мира — он откровенно рассказал, как перфекционизм, унаследованный от отца, мешал уделять детям достаточно внимания.

Актёр признался, что во время работы над фильмом "Невероятная жизнь Уолтера Митти" он был слишком погружён в съёмочный процесс и почти не появлялся дома. По словам Стиллера, это решение он считает одним из самых серьёзных промахов в жизни.

"Возможно, это худшее решение, которое я когда-либо принимал в своей жизни, — сказал он дочери Элле, по данным Entertainment Weekly. — Для меня это вопрос более глубокий. Это связано с моими собственными проблемами и моей одержимостью работой".

Бен отметил, что даже стараясь создать особые моменты для детей на съёмках, ему это не удавалось так, как хотелось бы. Сын актёра, 20-летний Куинлин Демпси, поделился впечатлениями о том, как ощущалась загруженность отца с точки зрения ребёнка.

"Я думаю, что, как только ты попадаешь в такое состояние, тебя уже трудно оттуда вытащить. Так что это, в некотором роде, омрачает удовольствие от отпуска", — сказал Куинлин.

Стиллер также отметил влияние детских впечатлений о родителях, которые оба работали в комедийной индустрии. Выросший в окружении знаменитых родителей, он сам решил посвятить жизнь актёрской карьере, полагая, что сможет избежать ошибок, которых допускались его мама и папа.

"Ирония в том, что я думал, что справляюсь гораздо лучше своих родителей. Я думал, что у меня все получится. Я летал домой на выходные и организовывал специальные места для игр детям, когда они приезжали на съёмочную площадку, но на самом деле, я ни черта не справился", — подытожил он.

Личная жизнь актёра была стабильной на протяжении многих лет. Бен и Кристин Тейлор связали себя брачными узами в 2000 году. Несмотря на период расставания с 2017 по 2021 год, пара сумела сохранить отношения и поддерживать семью.

Наследие перфекционизма

В фильме о своих родителях Бен размышляет о том, как перфекционизм, унаследованный от Джерри Стиллера, сказывался на его жизни. Стремление всё делать идеально превращалось в чрезмерную занятость, которая мешала полноценному общению с детьми. Эксперты по семейным отношениям отмечают, что это распространённая проблема: родителям с высокой требовательностью к себе и работе трудно выделить время на эмоциональную близость с детьми.

Советы для занятых родителей

  1. Планируйте качественное время с детьми, а не только количество проведённых часов.

  2. Признавайте свои ошибки и обсуждайте их с детьми открыто.

  3. Старайтесь делегировать часть рабочих обязанностей, чтобы освободить пространство для семьи.

  4. Находите баланс между карьерой и личной жизнью, учитывая мнение партнёра и детей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Чрезмерная занятость → чувство упущенного времени с детьми → устанавливайте ритуалы ежедневного общения.

  • Перфекционизм → стресс и усталость → принимайте несовершенство как часть жизни.

  • Игры и активность по плану → поверхностное внимание → совместные спонтанные моменты.

А что если…

Если родители смогут признать свои промахи и открыто обсуждать их с детьми, это создаёт пространство для доверительных отношений и понимания. Дети видят, что взрослые тоже учатся на ошибках, что укрепляет эмоциональную связь.

FAQ

Как выбрать баланс между работой и семьёй?
Важно планировать не только рабочие задачи, но и регулярное общение с детьми и партнёром.

Сколько времени в день нужно уделять детям?
Качество важнее количества. Даже 30-60 минут искреннего общения могут быть эффективнее долгих, но поверхностных часов.

Что лучше: карьерный успех или семейное присутствие?
Идеальный вариант — гармония, где дети чувствуют внимание родителей, а профессиональные достижения не становятся причиной постоянной занятости.

Мифы и правда

  • Миф: успешные родители всегда имеют идеальный баланс.

  • Правда: даже знаменитости, как Бен Стиллер, признают свои ошибки и учатся на них.

Сон и психология

Недостаток внимания родителей может вызывать стресс у детей. Психологи советуют выделять спокойные моменты для обсуждения переживаний, совместных игр и отдыха, что поддерживает эмоциональное здоровье семьи.

Интересные факты

  1. Бен Стиллер — третье поколение актёров в семье.

  2. Его отец, Джерри Стиллер, был известен перфекционизмом и требовательностью к себе.

  3. Фильм "Невероятная жизнь Уолтера Митти" стал для Бена примером того, как карьера может влиять на семейные отношения.

