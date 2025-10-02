Когда забота превращается в контроль, дети отдаляются: вот как родителям сохранить доверие

Родительская забота не исчезает, когда дети становятся взрослыми. Однако излишнее вмешательство может обернуться конфликтами и отдалением. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала семейный системный психолог Алена Леонова.

Советы — только по запросу

По словам эксперта, главный принцип — уважение самостоятельности детей.

"Важно помнить, что взрослый человек несет ответственность за свою жизнь самостоятельно. Прямые указания в духе 'ты должен сделать так' являются недопустимыми — это проявление несостоявшейся сепарации, когда родитель продолжает считать себя ответственным за взрослого ребенка. Советы должны быть лишь по запросу и выражены в корректной форме", — подчеркнула Алена Леонова.

Когда всё же стоит вмешаться

Иногда родители замечают тревожные моменты в жизни ребёнка. В таких случаях психолог советует уточнить ситуацию аккуратно и ненавязчиво: задать корректный вопрос, но не превращать разговор в наставления или контроль.

Почему категоричность разрушает отношения

"Если мнение родителей высказывается категорично, с моральным давлением или в форме шантажа, это способно вызвать желание сократить общение. Каждый взрослый человек стремится жить своей жизнью без осуждения и конфликтов, а постоянное вмешательство может привести к серьезному ухудшению отношений", — отметила эксперт.

Родителям важно научиться отпускать своих детей и поддерживать их не контролем, а доверием. Здоровые отношения строятся на уважении личных границ и готовности помочь тогда, когда об этом просят.