Когда забота превращается в контроль, дети отдаляются: вот как родителям сохранить доверие
Родительская забота не исчезает, когда дети становятся взрослыми. Однако излишнее вмешательство может обернуться конфликтами и отдалением. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала семейный системный психолог Алена Леонова.
Советы — только по запросу
По словам эксперта, главный принцип — уважение самостоятельности детей.
"Важно помнить, что взрослый человек несет ответственность за свою жизнь самостоятельно. Прямые указания в духе 'ты должен сделать так' являются недопустимыми — это проявление несостоявшейся сепарации, когда родитель продолжает считать себя ответственным за взрослого ребенка. Советы должны быть лишь по запросу и выражены в корректной форме", — подчеркнула Алена Леонова.
Когда всё же стоит вмешаться
Иногда родители замечают тревожные моменты в жизни ребёнка. В таких случаях психолог советует уточнить ситуацию аккуратно и ненавязчиво: задать корректный вопрос, но не превращать разговор в наставления или контроль.
Почему категоричность разрушает отношения
"Если мнение родителей высказывается категорично, с моральным давлением или в форме шантажа, это способно вызвать желание сократить общение. Каждый взрослый человек стремится жить своей жизнью без осуждения и конфликтов, а постоянное вмешательство может привести к серьезному ухудшению отношений", — отметила эксперт.
Родителям важно научиться отпускать своих детей и поддерживать их не контролем, а доверием. Здоровые отношения строятся на уважении личных границ и готовности помочь тогда, когда об этом просят.
