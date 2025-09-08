Способ восстановления после родов, о котором не расскажут в спортзале

Первые месяцы после рождения малыша полностью меняют ритм жизни. Всё внимание сосредоточено на уходе за новорождённым, и найти время для спортзала бывает практически невозможно. Но это не повод отказываться от активности: тренировки можно совместить с играми и общением с ребёнком. Такой формат не только укрепляет тело после родов, но и дарит малышу радость от общения с мамой.

Польза упражнений с малышом

Занятия помогают мягко восстановить мышцы после беременности, особенно в области корпуса. При этом ребёнок получает возможность видеть ваше лицо, слышать голос и чувствовать тепло, что превращает тренировку в процесс взаимодействия и весёлую игру. Важно только заранее получить разрешение врача на физические нагрузки.

Baby Core Brace: укрепление корпуса

Кор мышц нуждается в особом внимании после родов. Для этого упражнения лягте на спину, согнув колени и поставив стопы на пол. Положите малыша на живот и начните напрягать мышцы пресса, выдыхая. Удерживайте напряжение 30 секунд, постепенно увеличивая время на 10 секунд. Если чувствуете усталость, аккуратно переложите ребёнка и отдохните.

Baby Torso Twist: скручивание с улыбками

Сядьте, откинувшись назад примерно на 45 градусов, прижмите пятки к полу. Возьмите малыша под мышки лицом к себе. Медленно опускайте его в сторону от корпуса, затем возвращайте в центр и двигайтесь в другую сторону. Такие плавные движения тренируют косые мышцы живота и одновременно развлекают ребёнка.

Push-Ups With Baby Kisses: отжимания с поцелуями

Для мам, которые хотят подтянуть руки и пресс, отлично подойдут отжимания. Положите малыша на коврик или плед. Встаньте на колени, руки разместите по обе стороны от ребёнка. Держа спину ровно, опускайтесь вниз, вдыхая, и целуйте малыша в лоб. На выдохе возвращайтесь вверх. Начните с 5-10 повторений и постепенно увеличивайте количество. Можно добавить смешные гримасы, чтобы тренировка превратилась в игру.

Главное — регулярность и удовольствие

Такие упражнения просты, но приносят двойную пользу: помогают вернуть тонус мышцам и одновременно создают особую атмосферу близости с малышом. Главное — заниматься несколько раз в неделю, не перегружая себя, и получать удовольствие от процесса.