Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мама в планке с ребёнком
Мама в планке с ребёнком
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 15:10

Способ восстановления после родов, о котором не расскажут в спортзале

Врачи рекомендуют отжимания и скручивания с малышом для восстановления после родов

Первые месяцы после рождения малыша полностью меняют ритм жизни. Всё внимание сосредоточено на уходе за новорождённым, и найти время для спортзала бывает практически невозможно. Но это не повод отказываться от активности: тренировки можно совместить с играми и общением с ребёнком. Такой формат не только укрепляет тело после родов, но и дарит малышу радость от общения с мамой.

Польза упражнений с малышом

Занятия помогают мягко восстановить мышцы после беременности, особенно в области корпуса. При этом ребёнок получает возможность видеть ваше лицо, слышать голос и чувствовать тепло, что превращает тренировку в процесс взаимодействия и весёлую игру. Важно только заранее получить разрешение врача на физические нагрузки.

Baby Core Brace: укрепление корпуса

Кор мышц нуждается в особом внимании после родов. Для этого упражнения лягте на спину, согнув колени и поставив стопы на пол. Положите малыша на живот и начните напрягать мышцы пресса, выдыхая. Удерживайте напряжение 30 секунд, постепенно увеличивая время на 10 секунд. Если чувствуете усталость, аккуратно переложите ребёнка и отдохните.

Baby Torso Twist: скручивание с улыбками

Сядьте, откинувшись назад примерно на 45 градусов, прижмите пятки к полу. Возьмите малыша под мышки лицом к себе. Медленно опускайте его в сторону от корпуса, затем возвращайте в центр и двигайтесь в другую сторону. Такие плавные движения тренируют косые мышцы живота и одновременно развлекают ребёнка.

Push-Ups With Baby Kisses: отжимания с поцелуями

Для мам, которые хотят подтянуть руки и пресс, отлично подойдут отжимания. Положите малыша на коврик или плед. Встаньте на колени, руки разместите по обе стороны от ребёнка. Держа спину ровно, опускайтесь вниз, вдыхая, и целуйте малыша в лоб. На выдохе возвращайтесь вверх. Начните с 5-10 повторений и постепенно увеличивайте количество. Можно добавить смешные гримасы, чтобы тренировка превратилась в игру.

Главное — регулярность и удовольствие

Такие упражнения просты, но приносят двойную пользу: помогают вернуть тонус мышцам и одновременно создают особую атмосферу близости с малышом. Главное — заниматься несколько раз в неделю, не перегружая себя, и получать удовольствие от процесса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Андрей Василевский признан самым непробиваемым вратарём НХЛ по версии игроков сегодня в 14:15

Голкипер, которого боятся все: Василевский вновь подтвердил статус легенды

Андрей Василевский признан самым непробиваемым вратарём НХЛ. Почему именно он получил высшее признание от игроков лиги?

Читать полностью » Лионель Месси заявил, что не готов завершать карьеру в футболе сегодня в 13:12

Слова, которые взбудоражили фанатов: Месси рассказал о приближающемся прощании с футболом

Лионель Месси признался, что не хочет завершать карьеру, но понимает: этот момент приближается. Что сказал капитан сборной Аргентины?

Читать полностью » Криштиану Роналду забил 139-й гол за сборную Португалии и установил мировой рекорд сегодня в 12:10

40 лет и новый рекорд: Криштиану превратил матч в символ вечной молодости

Роналду забил 139-й гол за сборную Португалии и снова переписал историю футбола. Чьё достижение он превзошёл?

Читать полностью » Татьяна Тарасова оценила шансы Камилы Валиевой вернуться в большой спорт сегодня в 11:07

Снова на лёд? Что сказала Тарасова о перспективах Валиевой

Татьяна Тарасова оценила форму Камилы Валиевой и рассказала, при каком условии возможен её возврат в большой спорт.

Читать полностью » Хорватский полузащитник Мрзляк объяснил возвращение в Уфу сегодня в 10:04

Возвращение в Россию: что мотивировало Мрзляка

Хорватский полузащитник Филип Мрзляк снова в «Уфе». Зачем он вернулся и чего хочет добиться вместе с командой?

Читать полностью » Эксперты в области фитнеса рассказали, что нужно знать перед первой тренировкой Spin сегодня в 9:50

Темная комната, громкая музыка и велосипеды: что скрывают тренировки Spin

Первое занятие на сайклинге пугает многих, но страх быстро сменяется азартом. Вот пять советов, которые помогут новичкам полюбить Spin.

Читать полностью » Врачи назвали пользу миофасциального релиза для восстановления мышц сегодня в 9:10

10 минут на полу — и мышцы ощущают себя после дорогого массажа

Узнайте, как простой ролик за 10 долларов способен заменить массаж и всего за 10 минут в день вернуть лёгкость и подвижность мышцам.

Читать полностью » Стивен Блэр: у пловцов ниже риск преждевременной смерти по сравнению с бегунами сегодня в 8:50

Вода против асфальта: почему плавание побеждает бег и ходьбу

Плавание сжигает больше калорий, чем бег, укрепляет мышцы, бережёт суставы и даже помогает справляться со стрессом. Узнайте, почему стоит попробовать.

Читать полностью »

Новости
Туризм

В Логроньо в сентябре проходит Фиеста де Сан-Матео с топтанием винограда
Культура и шоу-бизнес

Олег Газманов получил травму пальца после концерта на Камчатке
УрФО

Губернатор Махонин: 60% свердловской молодёжи допускают переезд в Пермский край
Еда

Эксперты: раздельное приготовление лука и моркови улучшает вкус зажарки
Красота и здоровье

Константин Сухушин: мужчину с инсультом и интоксикацией подключили к ИВЛ в Нижневартовске
Питомцы

Пеленки для собак улучшают гигиену по данным ветеринара
Садоводство

Дачники используют органику и червей для восстановления почвы без перекопки
Авто и мото

Citroen представит обновлённый электромобиль eC3X в 2026 году
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet