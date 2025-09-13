Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Масочный режим в общественном транспорте во время пандемии
Масочный режим в общественном транспорте во время пандемии
© Официальный сайт администрации городского округа Балашиха by Евгений Дудин is licensed under Creative Common Attribution 4.0 International
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:17

Тело кричит о помощи: эти симптомы могут сигнализировать о скрытой паразитарной инфекции

Паразиты под маской: врачи рассказали, как распознать скрытую угрозу здоровью

Хронические болезни не всегда связаны с теми органами, где проявляются их симптомы. Всё чаще врачи напоминают: скрытой причиной могут быть паразитарные инфекции. Человек лечит кожу, желудок или сердце, но недомогания возвращаются снова. В таких случаях необходима консультация инфекциониста-паразитолога.

Как паразиты маскируются под другие болезни

Некоторые инфекции способны имитировать самые разные недуги:

  1. Кожные: высыпания, экзема, дерматит. Пациент получает мази и гормоны, но при устранении лямблий или описторхов кожа очищается сама.
  2. Неврологические: головные боли, бессонница, раздражительность. За ними нередко скрываются гельминты.
  3. Кардиологические: тахикардия, перебои в сердце. Подобная картина тоже может быть вызвана паразитозом.
  4. Желудочно-кишечные: боли в животе, диарея, запоры. Правильное лечение паразитов снимает симптомы.
  5. Инфекционные: температура, кашель, астма, тошнота. Пациента направляют к терапевту или пульмонологу, хотя истинная причина иная.

"Есть паразитарные заболевания, которые протекают под масками других заболеваний", — сказал врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули.

Диагностика: как выявить скрытую инфекцию

Самостоятельно определить заражение невозможно — паразиты умеют "прятаться".

Обследование проводят через лабораторные анализы:

  • иммуноферментный анализ крови;
  • исследование кала;
  • дуоденальное зондирование.

Анализы показывают не только факт заражения, но и конкретный вид паразита. Так, аскариды снижают уровень гемоглобина, а при заражении ленточными червями возникает дефицит витамина B12.

"Заподозрить и распознать инфекционное паразитарное заболевание должен врач", — отметил Бартули.

Почему важно лечить причину

Традиционная терапия устраняет только последствия — сыпь, боли, головокружения. Но без борьбы с паразитами симптомы возвращаются снова и снова.

По словам экспертов, в Москве паразитарные инфекции выявляют у 70-75% пациентов, обратившихся с жалобами. Это показывает, что риск заражения достаточно высок.

Как проходит лечение

Основной метод — противопаразитарные препараты.

Но перед их приёмом важно подготовить организм:

  • назначают желчегонные и спазмолитики;
  • используют антипаразитарные травяные сборы;
  • добавляют пребиотики и сорбенты для поддержки кишечника и снятия интоксикации.

Такой этап снижает нагрузку на организм. Только после этого врач подбирает сильнодействующие препараты.

Паразиты могут скрываться под маской десятков заболеваний — от аллергии до аритмии. Поэтому повторяющиеся и плохо объяснимые симптомы — веский повод обратиться к паразитологу и пройти комплексное обследование.

Три интересных факта

  1. Всемирная организация здравоохранения считает паразитарные болезни одними из самых распространённых инфекций на планете.
  2. Некоторые гельминты могут жить в организме человека до 20 лет.
  3. Сорняки и травы вроде полыни и пижмы издавна использовались как природные антипаразитарные средства.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач предупреждает: эти методы самолечения при простуде ведут к осложнениям сегодня в 9:17

Температура растет, а вы… Стоп! Три опасных действия при простуде, о которых молчат врачи

Самолечение простуды опасно! Антибиотики, жаропонижающие и другие ошибки приводят к серьёзным осложнениям. Когда можно лечиться дома, а когда необходим врач?

Читать полностью » Педиатр Анастасия Мальцева объяснила, когда ребёнку не нужны жаропонижающие сегодня в 9:12

Температура не всегда повод для таблеток: что важно знать родителям

Педиатр объяснила, почему не стоит спешить давать ребёнку жаропонижающее при температуре и какие ошибки чаще всего допускают родители.

Читать полностью » Сезонное аффективное расстройство: врач назвала ключевые отличия от хандры и запретила самолечение сегодня в 8:33

Почему осенняя хандра может быть опасна: эксперт раскрывает шокирующие отличия от обычной усталости

Сезонное аффективное расстройство (САР) — серьёзное заболевание с симптомами в виде потери радости, нарушений сна и аппетита. Невролог Екатерина Демьяновская объясняет, почему важно обратиться к врачу и избегать самолечения.

Читать полностью » Ошкодеров: массаж и нагрузки могут усугубить боль при защемлении нерва сегодня в 8:19

Защемление нерва: привычные действия только ухудшают состояние

Невролог рассказал, почему при защемлении нерва нельзя греть и массировать больное место, и объяснил, что действительно помогает снять боль.

Читать полностью » Сметана 10% или 15%: диетологи назвали оптимальную жирность для здоровья сегодня в 7:33

Три ложки перед сном: странный ритуал, который изменит ваше отношение к сметане — опубликованы исследования

Диетологи раскрыли правду о сметане: оптимальная жирность 15%, правила выбора натурального продукта и как употреблять без вреда для фигуры. Три исторических факта, о которых вы не знали.

Читать полностью » Кардиолог Сергей Бойцов напомнил об основных факторах риска для сердца и сосудов сегодня в 7:14

Обычные привычки, которые убивают сосуды

Кардиолог рассказал, какие привычки разрушают сердце и сосуды, и объяснил, как простые шаги могут продлить жизнь на десять лет.

Читать полностью » Газы больше не мучают: 5 способов попрощаться со вздутием живота навсегда сегодня в 6:33

Газы исчезнут как по волшебству: простое решение проблемы вздутия живота

Мучает вздутие живота после еды? Узнайте о простых способах избавиться от дискомфорта без лекарств. Эффективные методы и полезные советы.

Читать полностью » Во Владивостоке офтальмологи вернули зрение участнику СВО после тяжёлого ранения глаза сегодня в 6:11

Врачи Владивостока вернули зрение бойцу после тяжёлого ранения глаза

Во Владивостоке офтальмологи сохранили зрение участнику СВО после тяжёлого ранения. Операция прошла успешно, но впереди новые этапы лечения.

Читать полностью »

Новости
Еда

Жареный кролик с луком и чесноком после приготовления сохраняет полезные микроэлементы
ЦФО

Синоптик Тишковец: в Москве менять резину стоит при +5 °C
Питомцы

Учёные выяснили предпочтение попугаев к правой лапе
Спорт и фитнес

Transfermarkt: трансфер Александера Джику оценивается в 2,5 млн евро
Садоводство

Садовод Ретлинг: яблони и вишни легче всего укореняются при осенней посадке
Культура и шоу-бизнес

Дженнифер Лопес пробовалась на главную роль в "Эвите", но её сыграла Мадонна
Наука

Амазония раскрыла погребальные тайны: найдены массивные урны с останками
Питомцы

Можно ли научить собаку говорить: выводы зоологов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet