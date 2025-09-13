Тело кричит о помощи: эти симптомы могут сигнализировать о скрытой паразитарной инфекции

Хронические болезни не всегда связаны с теми органами, где проявляются их симптомы. Всё чаще врачи напоминают: скрытой причиной могут быть паразитарные инфекции. Человек лечит кожу, желудок или сердце, но недомогания возвращаются снова. В таких случаях необходима консультация инфекциониста-паразитолога.

Как паразиты маскируются под другие болезни

Некоторые инфекции способны имитировать самые разные недуги:

Кожные: высыпания, экзема, дерматит. Пациент получает мази и гормоны, но при устранении лямблий или описторхов кожа очищается сама. Неврологические: головные боли, бессонница, раздражительность. За ними нередко скрываются гельминты. Кардиологические: тахикардия, перебои в сердце. Подобная картина тоже может быть вызвана паразитозом. Желудочно-кишечные: боли в животе, диарея, запоры. Правильное лечение паразитов снимает симптомы. Инфекционные: температура, кашель, астма, тошнота. Пациента направляют к терапевту или пульмонологу, хотя истинная причина иная.

"Есть паразитарные заболевания, которые протекают под масками других заболеваний", — сказал врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули.

Диагностика: как выявить скрытую инфекцию

Самостоятельно определить заражение невозможно — паразиты умеют "прятаться".

Обследование проводят через лабораторные анализы:

иммуноферментный анализ крови;

исследование кала;

дуоденальное зондирование.

Анализы показывают не только факт заражения, но и конкретный вид паразита. Так, аскариды снижают уровень гемоглобина, а при заражении ленточными червями возникает дефицит витамина B12.

"Заподозрить и распознать инфекционное паразитарное заболевание должен врач", — отметил Бартули.

Почему важно лечить причину

Традиционная терапия устраняет только последствия — сыпь, боли, головокружения. Но без борьбы с паразитами симптомы возвращаются снова и снова.

По словам экспертов, в Москве паразитарные инфекции выявляют у 70-75% пациентов, обратившихся с жалобами. Это показывает, что риск заражения достаточно высок.

Как проходит лечение

Основной метод — противопаразитарные препараты.

Но перед их приёмом важно подготовить организм:

назначают желчегонные и спазмолитики;

используют антипаразитарные травяные сборы;

добавляют пребиотики и сорбенты для поддержки кишечника и снятия интоксикации.

Такой этап снижает нагрузку на организм. Только после этого врач подбирает сильнодействующие препараты.

Паразиты могут скрываться под маской десятков заболеваний — от аллергии до аритмии. Поэтому повторяющиеся и плохо объяснимые симптомы — веский повод обратиться к паразитологу и пройти комплексное обследование.

Три интересных факта