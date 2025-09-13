Тело кричит о помощи: эти симптомы могут сигнализировать о скрытой паразитарной инфекции
Хронические болезни не всегда связаны с теми органами, где проявляются их симптомы. Всё чаще врачи напоминают: скрытой причиной могут быть паразитарные инфекции. Человек лечит кожу, желудок или сердце, но недомогания возвращаются снова. В таких случаях необходима консультация инфекциониста-паразитолога.
Как паразиты маскируются под другие болезни
Некоторые инфекции способны имитировать самые разные недуги:
- Кожные: высыпания, экзема, дерматит. Пациент получает мази и гормоны, но при устранении лямблий или описторхов кожа очищается сама.
- Неврологические: головные боли, бессонница, раздражительность. За ними нередко скрываются гельминты.
- Кардиологические: тахикардия, перебои в сердце. Подобная картина тоже может быть вызвана паразитозом.
- Желудочно-кишечные: боли в животе, диарея, запоры. Правильное лечение паразитов снимает симптомы.
- Инфекционные: температура, кашель, астма, тошнота. Пациента направляют к терапевту или пульмонологу, хотя истинная причина иная.
"Есть паразитарные заболевания, которые протекают под масками других заболеваний", — сказал врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули.
Диагностика: как выявить скрытую инфекцию
Самостоятельно определить заражение невозможно — паразиты умеют "прятаться".
Обследование проводят через лабораторные анализы:
- иммуноферментный анализ крови;
- исследование кала;
- дуоденальное зондирование.
Анализы показывают не только факт заражения, но и конкретный вид паразита. Так, аскариды снижают уровень гемоглобина, а при заражении ленточными червями возникает дефицит витамина B12.
"Заподозрить и распознать инфекционное паразитарное заболевание должен врач", — отметил Бартули.
Почему важно лечить причину
Традиционная терапия устраняет только последствия — сыпь, боли, головокружения. Но без борьбы с паразитами симптомы возвращаются снова и снова.
По словам экспертов, в Москве паразитарные инфекции выявляют у 70-75% пациентов, обратившихся с жалобами. Это показывает, что риск заражения достаточно высок.
Как проходит лечение
Основной метод — противопаразитарные препараты.
Но перед их приёмом важно подготовить организм:
- назначают желчегонные и спазмолитики;
- используют антипаразитарные травяные сборы;
- добавляют пребиотики и сорбенты для поддержки кишечника и снятия интоксикации.
Такой этап снижает нагрузку на организм. Только после этого врач подбирает сильнодействующие препараты.
Паразиты могут скрываться под маской десятков заболеваний — от аллергии до аритмии. Поэтому повторяющиеся и плохо объяснимые симптомы — веский повод обратиться к паразитологу и пройти комплексное обследование.
Три интересных факта
- Всемирная организация здравоохранения считает паразитарные болезни одними из самых распространённых инфекций на планете.
- Некоторые гельминты могут жить в организме человека до 20 лет.
- Сорняки и травы вроде полыни и пижмы издавна использовались как природные антипаразитарные средства.
