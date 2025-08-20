Netflix теряет своих звёзд: создатели "Очень странных дел" уходят к другой студии

Казалось бы, "Очень странные дела" прочно ассоциируются с Netflix, но уже скоро у братьев Дафферов появится новый дом в Голливуде. Создатели культового сериала заключили эксклюзивный четырехлетний контракт с Paramount, и это соглашение обещает стать важным этапом не только для режиссеров, но и для самой студии.

Что известно о контракте

По информации Deadline, Мэтт и Росс Дафферы, работающие через свою компанию Upside Down Pictures, займутся производством фильмов, сериалов и стриминговых проектов для Paramount. Начало сотрудничества намечено на апрель 2026 года, когда завершится их нынешняя сделка с Netflix.

Соглашение подразумевает эксклюзивность: в ближайшие годы кинематографисты будут создавать новые работы исключительно для Paramount. Однако участие в "Очень странных делах" и других уже идущих проектах они сохранят. Выпускать будущие проекты братьев предстоит через Paramount Pictures, Paramount Television и подразделение Paramount Direct-to-Consumer.

Первые шаги нового руководства

Эта сделка стала первой крупной победой для управленческой команды Paramount во главе с Дэвидом Эллисоном, Даной Голдберг и Джошем Гринштейном. Руководители заявили, что планируют выпускать от 15 до 20 фильмов ежегодно, расширяя линейку студии.

Paramount активно формирует пул звездных партнёров: ранее соглашения о сотрудничестве подписали Райан Рейнольдс, Джон Красински и Дэмьен Шазелл. Контракт с Дафферами лишь усиливает стратегию студии по созданию оригинального и масштабного контента.

Что говорят сами Дафферы

Братья не скрывают восторга от перспективы новой главы в своей карьере.

"Дэвид, Джош и Дана страстно увлечены идеей создания смелых, оригинальных фильмов для большого экрана. Быть частью этой миссии не просто захватывающе — это исполнение мечты всей жизни. И делать это на студии с таким легендарным голливудским наследием — привилегия, к которой мы не относимся легкомысленно", — отметили Мэтт и Росс Дафферы.

Отдельно они подчеркнули, что возвращение к сотрудничеству с бывшими коллегами стало для них важным фактором. Речь идёт о Синди Холланд, нынешнем председателе Paramount Direct-to-Consumer, и Мэтте Таннелле, президенте Paramount Television. Именно они ещё в бытность своей работы в Netflix поддержали "небольшой странный сценарий", из которого выросли "Очень странные дела".

Голоса коллег

Синди Холланд также не осталась в стороне от новостей.