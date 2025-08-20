Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Студия Paramount
Студия Paramount
© commons.wikimedia.org by Coolcaesar is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 5:23

Netflix теряет своих звёзд: создатели "Очень странных дел" уходят к другой студии

Создатели "Очень странных дел" подпишут эксклюзивный контракт с Paramount после окончания сделки с Netflix

Казалось бы, "Очень странные дела" прочно ассоциируются с Netflix, но уже скоро у братьев Дафферов появится новый дом в Голливуде. Создатели культового сериала заключили эксклюзивный четырехлетний контракт с Paramount, и это соглашение обещает стать важным этапом не только для режиссеров, но и для самой студии.

Что известно о контракте

По информации Deadline, Мэтт и Росс Дафферы, работающие через свою компанию Upside Down Pictures, займутся производством фильмов, сериалов и стриминговых проектов для Paramount. Начало сотрудничества намечено на апрель 2026 года, когда завершится их нынешняя сделка с Netflix.

Соглашение подразумевает эксклюзивность: в ближайшие годы кинематографисты будут создавать новые работы исключительно для Paramount. Однако участие в "Очень странных делах" и других уже идущих проектах они сохранят. Выпускать будущие проекты братьев предстоит через Paramount Pictures, Paramount Television и подразделение Paramount Direct-to-Consumer.

Первые шаги нового руководства

Эта сделка стала первой крупной победой для управленческой команды Paramount во главе с Дэвидом Эллисоном, Даной Голдберг и Джошем Гринштейном. Руководители заявили, что планируют выпускать от 15 до 20 фильмов ежегодно, расширяя линейку студии.

Paramount активно формирует пул звездных партнёров: ранее соглашения о сотрудничестве подписали Райан Рейнольдс, Джон Красински и Дэмьен Шазелл. Контракт с Дафферами лишь усиливает стратегию студии по созданию оригинального и масштабного контента.

Что говорят сами Дафферы

Братья не скрывают восторга от перспективы новой главы в своей карьере.

"Дэвид, Джош и Дана страстно увлечены идеей создания смелых, оригинальных фильмов для большого экрана. Быть частью этой миссии не просто захватывающе — это исполнение мечты всей жизни. И делать это на студии с таким легендарным голливудским наследием — привилегия, к которой мы не относимся легкомысленно", — отметили Мэтт и Росс Дафферы.

Отдельно они подчеркнули, что возвращение к сотрудничеству с бывшими коллегами стало для них важным фактором. Речь идёт о Синди Холланд, нынешнем председателе Paramount Direct-to-Consumer, и Мэтте Таннелле, президенте Paramount Television. Именно они ещё в бытность своей работы в Netflix поддержали "небольшой странный сценарий", из которого выросли "Очень странные дела".

Голоса коллег

Синди Холланд также не осталась в стороне от новостей.

"Мне посчастливилось знать Мэтта и Росса более десяти лет, и я работала с ними с самых первых шагов и до заслуженного мирового успеха. Мы своими глазами увидели их необыкновенное творческое видение и исключительный дар повествования. Мы невероятно рады снова встретиться с ними", — сказала она.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Адам Скотт рассказал, как едва не завершил карьеру после провала на кастинге вчера в 22:58

Ушёл бы навсегда: роль, которая едва не лишила Адама Скотта карьеры

Адам Скотт едва не бросил актерство после провала на кастинге "Клиент всегда мертв". Почему он считает эту неудачу важной и как позже вернулся в сериал?

Читать полностью » В Швеции перевозят церковь 1912 года целиком вместе с органом и алтарём вчера в 21:15

Швеция удивила весь мир: столетнюю церковь повезут целиком на новое место

В шведской Кирунe деревянную церковь 1912 года решили не разрушать, а перевезти целиком — редкий инженерный эксперимент, за которым наблюдают тысячи.

Читать полностью » Обри Плаза рассказала о жизни после смерти мужа режиссёра Джеффа Баэны вчера в 20:51

"Ежедневная борьба": звезда "Белого лотоса" рассказала, как смерть мужа перевернула её жизнь

Обри Плаза рассказала, как справляется с потерей мужа Джеффа Баэны. Оказывается, главной опорой для актрисы стал её верный питомец.

Читать полностью » Маргарита Суханкина: карьеру на сцене закончу, если залы опустеют вчера в 19:46

Сцена уйдёт во тьму, когда зал опустеет: откровение Маргариты Суханкиной

Маргарита Суханкина призналась, что завершит сценическую карьеру лишь тогда, когда залы опустеют. Пока же её концерты остаются полными.

Читать полностью » Фильм вчера в 18:43

Баллада, которую ждали: когда приквел "Голодных игр" покажут в России

Новый приквел "Голодных игр" откроет неизвестные страницы Панема: юный Сноу, выбор между властью и совестью, и харизма Люси Грей, меняющая ход игры.

Читать полностью » Леди Гага проведёт виртуальную пресс-конференцию в Roblox 23 августа вчера в 17:39

Виртуальная сцена не падает, фанаты не толкаются: Гага нашла идеальный формат шоу

Леди Гага готовит виртуальную встречу в Roblox: конкурсы, эксклюзивные активности и шанс задать ей вопрос. Узнай, как попасть на закрытое событие.

Читать полностью » Netflix продлил сериал вчера в 15:59

"Отдел нераскрытых дел" возвращается: Netflix снова открывает папки прошлого

Netflix продлил "Отдел нераскрытых дел" на второй сезон: новые тайны, Карл Морк и команда, успех первого сезона и интрига вокруг продолжения.

Читать полностью » Variety: Доминик МакЛоклин назвал роль в сериале по вчера в 14:59

Сказка стала реальностью: как Доминик МакЛоклин шагнул в волшебный мир "Гарри Поттера"

Главный актёр нового сериала о "Гарри Поттере" признался, что роль стала исполнением его мечты. Съёмки идут в Нью-Йорке, а фанатов ждёт переосмысление истории.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Суссекс-спаниель остаётся редчайшей породой: всего 27 щенков в год
Дом

Личный опыт: как избавиться от неприятного запаха в холодильнике
Туризм

Как путешествия влияют на память и восприятие времени
Спорт и фитнес

Джефф Трипп объяснил, почему сложно удерживать планку дольше 30 секунд
Красота и здоровье

Врач Надежда Чернышева: к сезону простуд стоит пополнить аптечку витаминами D и C
Садоводство

Три подхода, чтобы ваши подсолнухи цвели дольше: проверьте что думают эксперты
Еда

Как приготовить салат с копченой курицей, огурцом и яйцом
Авто и мото

Почему свистит ремень генератора в машине: основные причины
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru