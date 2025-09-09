Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка делает массаж лица
Девушка делает массаж лица
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 19:53

Лицо замерло наполовину: болезнь обрушилась на модель без предупреждения

У актрисы Саванны Марес-Седильо диагностировали паралич Белла после подозрения на инсульт

Когда актриса и модель Саванна Марес-Седильо впервые заметила лёгкое онемение языка, она не придала этому большого значения. Но уже через несколько дней ситуация резко изменилась: появилось жжение в глазах, непроизвольные подёргивания лица, а вскоре одна его половина вовсе перестала слушаться. Даже попытка улыбнуться показала, что работает только одна сторона.

Первые тревожные симптомы

Несмотря на странные ощущения, Саванна продолжала работать. Она участвовала в кастингах, снимала пробные видео и старалась не заострять внимание на том, что происходит с её телом. Но в тот день, когда нужно было записать особенно физически активное прослушивание, её лицо словно "замерло". Опасаясь худшего, она сняла видео и отправила маме. Та сразу же предупредила: это может быть инсульт.

Испугавшись, Саванна обратилась за медицинской помощью. Однако в первой клинике ей сообщили, что её страховка не подходит, и ничем помочь они не смогут. Девушка снова села за руль и отправилась в другое отделение неотложной помощи.

Диагноз, которого она не ожидала

Вторая попытка оказалась результативной: врачи сразу забили тревогу, решив, что это инсульт. Проведённые исследования опровергли первоначальные опасения, но выявили другую проблему — инфекцию уха. На фоне воспаления врачи заподозрили паралич Белла — состояние, при котором одна половина лица теряет подвижность.

Клиника Майо отмечает, что болезнь развивается внезапно и чаще всего носит временный характер. Точные причины неизвестны, но в качестве возможных факторов указывают вирусные инфекции и воспаление лицевого нерва. Иногда толчком к заболеванию становится сильный стресс, ослабляющий иммунную систему.

Саванна призналась, что после услышанного испытала настоящий страх: она боялась, что её лицо уже никогда не восстановится. Врач объяснил, что в её случае болезнь выявили достаточно рано, поэтому шансы на выздоровление высокие, но процесс может занять месяцы. Для лечения ей назначили сразу несколько препаратов — два антибиотика и стероид.

Жизнь в новой реальности

Для актрисы и модели временная потеря внешнего контроля над лицом стала серьёзным испытанием. Карьера оказалась на паузе, привычный ритм сломался. Чтобы не замыкаться в себе и отслеживать изменения, она решила делиться процессом восстановления в TikTok. Там Саванна нашла сообщество людей с таким же диагнозом. Многие делились советами и личными историями, а кто-то рекомендовал дополнительные методы лечения — например, иглоукалывание.

"После первых нескольких видео, в которых я рассказываю о своём опыте, я начал понимать, сколько людей пережили это", — сказала Саванна Марес-Седильо.

Видеодневник быстро превратился в источник поддержки. Комментаторы отмечали прогресс и подбадривали её. Для самой Саванны это стало стимулом продолжать лечение и не терять надежды. Она признаётся, что такие публикации изменили её внутреннее состояние: стало легче справляться с тревогой и чувствовать себя частью чего-то большего.

Сила сообщества и маленьких шагов

Теперь Саванна принимает лекарства, проходит курс иглоукалывания и продолжает делиться своим опытом. Она отмечает, что именно сообщество в TikTok помогло ей перестать ощущать одиночество и принять ситуацию. Постепенно лицо восстанавливает подвижность, и этот прогресс видят не только врачи, но и подписчики.

"Для вас есть сообщество. Даже в эти тёмные времена вы можете продолжать идти вперёд и, надеюсь, найдёте что-то положительное", — сказала Саванна Марес-Седильо.

История актрисы показывает: даже внезапная болезнь, меняющая жизнь, может стать поводом найти новые опоры и поддержку. Иногда достаточно сделать шаг навстречу другим, чтобы почувствовать — ты не один.

