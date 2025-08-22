Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mercedes и BMW
© commons.wikimedia.org by TanGeiChung is licensed under CC BY-SA 3.0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:25

Параллельный импорт авто: почему каждая вторая сделка может обернуться кошмаром

Три важных вопроса при покупке авто через параллельный импорт

Покупка автомобиля через параллельный импорт требует от россиян повышенной осведомленности и бдительности. При приобретении таких машин покупатели могут столкнуться с целым рядом скрытых опасностей: от недоимок по таможенным платежам и юридических проблем до откровенного мошенничества.

Легализованная с 2022 года схема параллельного импорта стала массовой альтернативой для автолюбителей на фоне ограничений официальных поставок. Однако, по мнению экспертов, этот рынок таит в себе значительные риски, которые необходимо учитывать. Покупка может осуществляться в двух форматах: автомобиль из наличия в России или под индивидуальный заказ из-за рубежа, и каждый из них имеет свои особенности, передает "За рулем". Важно тщательно изучить все аспекты сделки, чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем.

Утилизационный сбор: обязанность привязана к транспортному средству

Особое внимание при покупке уже ввезенного автомобиля рекомендуется уделять уплате утилизационного сбора, поскольку его обязанность привязана к самому транспортному средству, а не к владельцу. Если первоначальный импортер оплатил сбор по льготной ставке, Федеральная таможенная служба (ФТС) вправе доначислить платеж по коммерческой ставке уже новому собственнику. Поэтому важно убедиться в полной и своевременной уплате утилизационного сбора первоначальным импортером.

"Крайне важно уточнить страну ввоза автомобиля. Если это государство ЕАЭС, например, Киргизия или Беларусь, необходимо убедиться в корректности таможенного оформления, чтобы впоследствии не столкнуться с доначислением пошлин. Основным документом для проверки является декларация на товары (ДТ), подлинность которой можно проверить на официальном сайте ФТС по VIN-номеру", — рассказал автоэксперт Александр Степанов.

Проверка страны ввоза и таможенного оформления является ключевым шагом для минимизации рисков.

Самый рискованный формат: заказ автомобиля "под клиента” и схемы мошенничества

Наиболее рискованным форматом эксперты называют заказ автомобиля "под клиента". В этом случае распространены схемы мошенничества, включая исчезновение продавца после предоплаты, необоснованное повышение цены в процессе поставки, а также поставку автомобиля со скрученным пробегом, скрытыми дефектами или битого в ДТП.

Для минимизации рисков следует тщательно проверять репутацию компании, наличие зарегистрированного в РФ юридического лица и требовать прозрачный договор. Выбор надежного продавца и тщательная проверка всех документов — это залог успешной сделки.

В договоре должны быть однозначно прописаны сроки поставки, полные характеристики автомобиля, итоговая стоимость, ответственность сторон и порядок возврата средств. Прозрачный и детальный договор является гарантией защиты прав потребителя.

Пакет документов: ПТС, таможенная декларация и квитанции об уплате пошлин

При покупке из наличия продавец обязан предоставить ПТС, таможенную декларацию (ДТ) и квитанции об уплате всех пошлин. При заказе из-за рубежа к этому пакету добавляются договор с условиями поставки, подтверждение международного платежа и данные об отправителе. Полный пакет документов подтверждает законность ввоза и право собственности на автомобиль.

Следует помнить, что такие автомобили обычно лишены официальной гарантии производителя, однако страховку можно оформить через независимые сервисы. Оформление страховки поможет защитить автомобиль от различных рисков, таких как ДТП, угон и поломки.

Грамотный подход и тщательная проверка: залог успешной сделки

Параллельный импорт остается законным способом приобрести автомобиль желаемой комплектации по конкурентной цене, однако успех сделки напрямую зависит от грамотного подхода и тщательной проверки всех этапов.

Интересные факты об автомобильном рынке в России

Автомобильный рынок России является одним из крупнейших в Европе.
В России действуют различные программы государственной поддержки автомобильной промышленности.
В последние годы наблюдается рост спроса на электромобили и гибридные автомобили.

В заключение, покупка автомобиля через параллельный импорт может быть выгодной, но требует повышенной бдительности и осведомленности. Тщательная проверка всех этапов сделки, от выбора продавца до оформления документов, поможет избежать рисков и получить желаемый автомобиль по конкурентной цене.

