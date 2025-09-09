Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 5:50

Когда дёшево выходит дорого: почему параллельный рынок больше не привлекает

Российские автомобилисты теряют интерес к параллельному импорту — эксперт Дмитрий Зазулин

Российский рынок автомобилей за последние годы пережил заметные перемены, и отношение к параллельному импорту сегодня уже не то, что раньше. Еще недавно "серые" машины казались выгодной альтернативой, но теперь интерес к ним падает, а покупатели все чаще обращают внимание на официальные поставки и подержанные авто с прозрачной историей.

Почему "серый" рынок теряет популярность

Сначала автомобилисты привлекались более низкой ценой машин, ввезенных по параллельному импорту. Однако за этим преимуществом скрывались серьезные минусы. Владельцы таких авто практически всегда сталкиваются с отсутствием гарантии и сервисного обслуживания у официальных дилеров. Даже простая операция, вроде установки обновления, может обернуться проблемой: язык системы часто оказывается только иностранным, а доступ к обновлениям ограничен.

"Несмотря на их иногда более привлекательную стоимость, у такой покупки слишком много подводных камней", — пояснил директор по продажам компании "Панавто" Дмитрий Зазулин.

По его словам, автомобилисты за последние три года "пресытились" подобными предложениями, так как проблемы проявляются уже в первые месяцы эксплуатации.

Главные риски при покупке

Одной из самых больших опасностей является ненадежность поставщиков. Некоторые из них не соблюдают условия сделки: могут задержать поставку, привезти машину в другой комплектации или вовсе реализовать авто с юридическими проблемами. Известны случаи, когда покупатели оказывались владельцами автомобилей, находящихся в залоге или даже в угоне.

Кроме того, в 2024 году вырос утилизационный сбор на иномарки, ввозимые через параллельный импорт. В результате их стоимость заметно увеличилась, и первоначальное ценовое преимущество исчезло. Таким образом, покупка "серого" автомобиля перестает быть выгодной даже с финансовой точки зрения.

Чем лучше официальные поставки

Когда машина приобретается у официального дилера, покупатель получает сразу несколько преимуществ. Это долгосрочная гарантия, доступность оригинальных запчастей, сервисная поддержка и прозрачные условия сделки. Именно эти факторы стали причиной, по которой спрос на новые марки, появившиеся в России, начал стремительно расти.

Сегодня на рынке можно найти предложения практически под любой бюджет. Например, бренд Avatr привлекает покупателей восьмилетней гарантией, а марка Lixiang уже несколько лет занимает лидирующие позиции в премиальном сегменте и теперь представлена официально.

"Приобретая официально привезенный автомобиль, вы получаете многолетнюю гарантию, прозрачные условия сделки, сервисную поддержку и доступ к запасным частям у дилеров", — отметил Дмитрий Зазулин.

