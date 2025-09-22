Китай рулит, Киргизия сдала позиции: кто теперь возит машины в Россию

Рынок автомобилей в России продолжает меняться после ухода многих зарубежных компаний. Одним из ключевых каналов поставок остаётся альтернативный (параллельный) импорт. Схема позволяет ввозить машины через третьи страны и продавать их в России без официальных представительств производителей.

По данным главы аналитического агентства "Автостат" Сергея Целикова, в 2023 году за восемь месяцев было ввезено 70,8 тыс. новых легковых автомобилей — это на 40% меньше, чем за аналогичный период 2022-го.

Как менялись объёмы ввоза

Альтернативный импорт активно начал развиваться в 2022 году, когда международные бренды свернули деятельность в России. В 2023 году общий объём ввоза составил 225,5 тыс. машин. Однако уже в 2024 году показатель снизился на 20% и достиг 181,2 тыс. автомобилей.

В 2025 году картина снова изменилась: лидерство по поставкам закрепилось за Китаем, а ряд традиционных каналов сократился.

География поставок

Сегодня основным источником параллельного импорта стал Китай, на который приходится 41,2% всех автомобилей. Далее следуют Киргизия (26,4%) и Белоруссия (13,3%). Южная Корея занимает 6,6%, Япония — 2,6%.

Особый интерес вызывает Южная Корея: поставки оттуда выросли на 165%. В то же время киргизский канал заметно сдал позиции — минус 67%. В большинстве случаев растаможивание идёт через физических лиц, что также влияет на рынок.

Сравнение по странам

Страна Доля в импорте (2025) Динамика Китай 41,2% Стабильный рост Киргизия 26,4% Снижение на 67% Белоруссия 13,3% Снижение Южная Корея 6,6% Рост на 165% Япония 2,6% Снижение

Какие марки самые популярные

Среди автомобилей, ввезённых в Россию, лидером остаётся Toyota - на неё приходится 18,1% всех поставок. На втором месте BMW (11%), далее идут Geely (9,8%), Mercedes-Benz (6,7%) и Lixiang (6,2%).

Советы шаг за шагом для покупателей

При выборе автомобиля уточняйте страну происхождения и условия гарантии. Проверяйте документы при покупке: ПТС, сертификаты соответствия. Уточняйте, как будет проходить сервисное обслуживание и где доступны запчасти. Изучайте динамику цен: автомобили из Китая чаще всего дешевле аналогов из Европы. Рассмотрите альтернативные марки (Geely, Lixiang), которые активно выходят на рынок.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупать машину у посредников без проверки документов.

→ Последствие: риск остаться без ПТС и права на эксплуатацию.

→ Альтернатива: покупать у проверенных дилеров, работающих по параллельному импорту.

Ошибка: выбирать только европейские бренды.

→ Последствие: завышенные цены и дефицит запчастей.

→ Альтернатива: обратить внимание на новые китайские марки.

Ошибка: рассчитывать на гарантию от производителя.

→ Последствие: её чаще всего нет.

→ Альтернатива: искать сервисные пакеты у местных компаний.

А что если…

Что будет, если параллельный импорт ограничить? Российский рынок новых машин может сократиться ещё сильнее. Дефицит приведёт к росту цен и увеличению спроса на подержанные автомобили. В то же время активнее будут развиваться китайские бренды, которые укрепляют позиции без посредников.

Плюсы и минусы параллельного импорта

Плюсы Минусы Обеспечивает доступ к зарубежным авто Отсутствие официальной гарантии Позволяет сохранять разнообразие марок Высокая зависимость от посредников Гибкость поставок через разные страны Цена выше, чем у "официальных" Доступность премиальных брендов Риски с документами и растаможкой Развитие новых каналов торговли Колебания курса валют влияют на цену

FAQ

Что такое параллельный импорт?

Это ввоз автомобилей без участия официального представительства производителя, через третьи страны.

Какие машины чаще всего ввозят?

Toyota, BMW, Geely, Mercedes-Benz, Lixiang.

Можно ли рассчитывать на гарантию?

Чаще всего нет, но некоторые дилеры предлагают свои сервисные пакеты.

Мифы и правда

Миф: параллельный импорт — это "серые" схемы.

Правда: схема официально разрешена в России и регулируется законом.

Миф: все машины по параллельному импорту дороже.

Правда: цены зависят от страны поставки, китайские автомобили часто доступнее.

Миф: через параллельный импорт можно привезти только премиальные авто.

Правда: активно ввозятся и массовые модели, включая китайские марки.

3 интересных факта

Первые схемы параллельного импорта автомобилей появились в Японии ещё в 1980-е годы. В России этот механизм официально разрешён в 2022 году. Китайские бренды Geely и Lixiang за два года увеличили долю почти вдвое.

Исторический контекст

• 2022 год: после ухода западных брендов в России запущен механизм параллельного импорта.

• 2023 год: объём ввоза составил 225,5 тыс. автомобилей.

• 2024 год: снижение на 20%, до 181,2 тыс. машин.

• 2025 год: Китай стал главным поставщиком, а Южная Корея показала рост более чем в полтора раза.