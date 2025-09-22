Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Поток машин в Москве
Поток машин в Москве
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:33

Китай рулит, Киргизия сдала позиции: кто теперь возит машины в Россию

Автостат: объём параллельного импорта машин в Россию упал на 20%

Рынок автомобилей в России продолжает меняться после ухода многих зарубежных компаний. Одним из ключевых каналов поставок остаётся альтернативный (параллельный) импорт. Схема позволяет ввозить машины через третьи страны и продавать их в России без официальных представительств производителей.

По данным главы аналитического агентства "Автостат" Сергея Целикова, в 2023 году за восемь месяцев было ввезено 70,8 тыс. новых легковых автомобилей — это на 40% меньше, чем за аналогичный период 2022-го.

Как менялись объёмы ввоза

Альтернативный импорт активно начал развиваться в 2022 году, когда международные бренды свернули деятельность в России. В 2023 году общий объём ввоза составил 225,5 тыс. машин. Однако уже в 2024 году показатель снизился на 20% и достиг 181,2 тыс. автомобилей.

В 2025 году картина снова изменилась: лидерство по поставкам закрепилось за Китаем, а ряд традиционных каналов сократился.

География поставок

Сегодня основным источником параллельного импорта стал Китай, на который приходится 41,2% всех автомобилей. Далее следуют Киргизия (26,4%) и Белоруссия (13,3%). Южная Корея занимает 6,6%, Япония — 2,6%.

Особый интерес вызывает Южная Корея: поставки оттуда выросли на 165%. В то же время киргизский канал заметно сдал позиции — минус 67%. В большинстве случаев растаможивание идёт через физических лиц, что также влияет на рынок.

Сравнение по странам

Страна Доля в импорте (2025) Динамика
Китай 41,2% Стабильный рост
Киргизия 26,4% Снижение на 67%
Белоруссия 13,3% Снижение
Южная Корея 6,6% Рост на 165%
Япония 2,6% Снижение

Какие марки самые популярные

Среди автомобилей, ввезённых в Россию, лидером остаётся Toyota - на неё приходится 18,1% всех поставок. На втором месте BMW (11%), далее идут Geely (9,8%), Mercedes-Benz (6,7%) и Lixiang (6,2%).

Советы шаг за шагом для покупателей

  1. При выборе автомобиля уточняйте страну происхождения и условия гарантии.

  2. Проверяйте документы при покупке: ПТС, сертификаты соответствия.

  3. Уточняйте, как будет проходить сервисное обслуживание и где доступны запчасти.

  4. Изучайте динамику цен: автомобили из Китая чаще всего дешевле аналогов из Европы.

  5. Рассмотрите альтернативные марки (Geely, Lixiang), которые активно выходят на рынок.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупать машину у посредников без проверки документов.
→ Последствие: риск остаться без ПТС и права на эксплуатацию.
→ Альтернатива: покупать у проверенных дилеров, работающих по параллельному импорту.

Ошибка: выбирать только европейские бренды.
→ Последствие: завышенные цены и дефицит запчастей.
→ Альтернатива: обратить внимание на новые китайские марки.

Ошибка: рассчитывать на гарантию от производителя.
→ Последствие: её чаще всего нет.
→ Альтернатива: искать сервисные пакеты у местных компаний.

А что если…

Что будет, если параллельный импорт ограничить? Российский рынок новых машин может сократиться ещё сильнее. Дефицит приведёт к росту цен и увеличению спроса на подержанные автомобили. В то же время активнее будут развиваться китайские бренды, которые укрепляют позиции без посредников.

Плюсы и минусы параллельного импорта

Плюсы Минусы
Обеспечивает доступ к зарубежным авто Отсутствие официальной гарантии
Позволяет сохранять разнообразие марок Высокая зависимость от посредников
Гибкость поставок через разные страны Цена выше, чем у "официальных"
Доступность премиальных брендов Риски с документами и растаможкой
Развитие новых каналов торговли Колебания курса валют влияют на цену

FAQ

Что такое параллельный импорт?
Это ввоз автомобилей без участия официального представительства производителя, через третьи страны.

Какие машины чаще всего ввозят?
Toyota, BMW, Geely, Mercedes-Benz, Lixiang.

Можно ли рассчитывать на гарантию?
Чаще всего нет, но некоторые дилеры предлагают свои сервисные пакеты.

Мифы и правда

Миф: параллельный импорт — это "серые" схемы.
Правда: схема официально разрешена в России и регулируется законом.

Миф: все машины по параллельному импорту дороже.
Правда: цены зависят от страны поставки, китайские автомобили часто доступнее.

Миф: через параллельный импорт можно привезти только премиальные авто.
Правда: активно ввозятся и массовые модели, включая китайские марки.

3 интересных факта

  1. Первые схемы параллельного импорта автомобилей появились в Японии ещё в 1980-е годы.

  2. В России этот механизм официально разрешён в 2022 году.

  3. Китайские бренды Geely и Lixiang за два года увеличили долю почти вдвое.

Исторический контекст

• 2022 год: после ухода западных брендов в России запущен механизм параллельного импорта.
• 2023 год: объём ввоза составил 225,5 тыс. автомобилей.
• 2024 год: снижение на 20%, до 181,2 тыс. машин.
• 2025 год: Китай стал главным поставщиком, а Южная Корея показала рост более чем в полтора раза.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Автожурнал сегодня в 9:29

Автомойка без сотрудников: свобода или ловушка для водителей

Узнайте, как правильно пользоваться мойкой самообслуживания: алгоритм, советы и секреты, которые помогут сохранить блеск автомобиля в любое время года.

Читать полностью » Механик: проверка масла на горячем двигателе даёт более точный результат сегодня в 8:26

Щуп покажет правду: ошибка с маслом может убить мотор быстрее, чем перегрев

Узнайте, как правильно проверять уровень моторного масла, какие ошибки совершают водители и что делать при нехватке или избытке жидкости.

Читать полностью » Импорт китайских грузовиков в Россию в августе сократился втрое из-за запрета Росстандарта сегодня в 8:23

Грузовики исчезают как снег весной: российский рынок теряет популярные китайские модели

Резкое падение импорта китайских грузовиков в Россию в августе изменило рынок и заставило компании искать новые решения для автопарка.

Читать полностью » Автомеханик: перегрев пластика при полировке приводит к помутнению фар сегодня в 7:21

Этот способ заставит старые фары светить так, будто их только что купили

Узнайте, почему фары мутнеют, как правильно их отполировать и какой способ выбрать, чтобы вернуть прозрачность и блеск вашей оптике.

Читать полностью » BAIC U5 Plus возглавил рейтинг самых дешевых иномарок с механикой в России — Автоновости дня сегодня в 7:18

Механика возвращается на трон: топ-5 доступных иномарок, которые реально купить в России

В России назвали самые дешевые новые иномарки с механической коробкой передач — от компактных седанов до кроссоверов с выгодными скидками.

Читать полностью » ГИБДД: сохранить номера при продаже авто можно только до года и при совпадении региона сегодня в 6:27

Не все знают: закон даёт только один шанс сохранить номера

Хотите оставить старые номера после продажи машины? Разбираем все нюансы — от сроков хранения до штрафов за неправильную установку.

Читать полностью » Макс Ферстаппен победил на 17-м этапе Формулы-1 в Баку сегодня в 6:13

Скорость без пощады: Ферстаппен разорвал трассу Баку и оставил соперников позади

Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Азербайджана, а гонка стала драматичной из-за схода лидера сезона. Смотрите детали этапа и динамику зачета пилотов.

Читать полностью » Mercedes-Benz 190E Айртона Сенны выставили на продажу в Австралии сегодня в 5:07

Коллекционеры затаили дыхание: седан Айртона Сенны выставлен на продажу

Автомобиль Айртона Сенны, Mercedes-Benz 190E 2.3-16, выходит на аукцион. Его история, пробег и сохранившиеся детали делают его настоящим раритетом для коллекционеров.

Читать полностью »

Новости
Наука

Археологи обнаружили 2000-летние захоронения в Баткенском районе Кыргызстана
Дом

Различия кислородного и хлорного отбеливателя
Туризм

Как пройти безвизовый транзит в Китае за 34 минуты: личный опыт путешественницы
Авто и мото

Немецкий клуб ADAC выяснил, что электрокары сохраняют запас хода при нуле
Питомцы

Ветеринары объяснили, почему кошки испытывают дискомфорт от прикосновений к лапам
Красота и здоровье

Красный, шоколадный или нюд: эти лаки подходят женщинам зрелого возраста
Питомцы

Специалист по иппотерапии назвала недуги, при которых может помочь иппотерапия
Садоводство

Агроном Денис Терентьев объяснил: для посадки картофеля отбирают клубни размером с яйцо
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet