Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Передача ключей в автосалоне
Передача ключей в автосалоне
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:26

Договор подписал — а продавца нет: главная ловушка авто из Европы

Эксперты: покупка авто через параллельный импорт в России лишает гарантийных прав

На первый взгляд рынок новых автомобилей в России кажется разнообразным. Но если присмотреться, картина не так уж радужна: львиную долю предложения составляют похожие между собой китайские модели. Именно поэтому предложения ввезти машину из Европы или Китая за 4-6 недель с привлекательной ценой и богатой комплектацией сегодня появляются в соцсетях чаще, чем новостные заметки.

Мечта быть первым владельцем в ПТС манит, но за этой красивой формулировкой часто скрываются юридические ловушки. Ошибка в документах может обернуться не скидкой, а затяжным спором с контролирующими органами.

Кто на самом деле ваш продавец

Ключевой вопрос — кто подписывает с вами договор? Если это российское юрлицо или ИП, именно они считаются продавцом по закону. Это значит, что:

  • у вас есть потребительские права, включая гарантийный ремонт;
  • при существенном дефекте в первые 15 дней вы вправе требовать расторжения договора;
  • после этого действуют классические основания — повторные поломки, затяжной ремонт и пр.

Живой продавец внутри страны становится своеобразным страховочным тросом для покупателя.

Опасная игра "первый в ПТС"

Красиво звучит — растаможить автомобиль сразу на себя. Но юридически вы становитесь импортером. У вас есть брокер, перевозчик или экспедитор, но не продавец.

В такой схеме претензии предъявлять попросту некому: завод далеко, а глобальный офис производителя вежливо направит к локальному дилеру, которого здесь нет. И получается парадокс: стремясь быть первым в ПТС, покупатель в итоге оказывается последним, кто получает справедливость.

Договоры без продавца

На рынке есть и промежуточные варианты — агентские и посреднические договоры. В них обычно перечислены услуги по подбору, закупке, логистике и таможне. Звучит серьезно, но формально продавца все еще нет.

В спорной ситуации покупателя защищает лишь качество прописанных обязанностей посредника и его финансовые гарантии. А это совсем не то же самое, что право вернуть деньги за бракованный автомобиль.

Технические сюрпризы

Даже если все бумаги в порядке, техника может преподнести неожиданности. "Параллельные" машины нередко отличаются от официальных поставок.

  • другая электроника и прошивки мультимедиа;
  • различия в системах безопасности и экологии;
  • несовпадающие каталожные номера деталей.

Классический пример — Voyah Free первого поколения. У ввезённых напрямую машин отличается резьба посадочного места масляного фильтра. Оригинальная деталь от официальной версии туда просто не подходит.

Схожие проблемы встречаются с насосами, патрубками, колодками, датчиками. Даже светотехника и климатические пакеты могут быть не адаптированы под местные условия.

Регистрация и страховка: отдельный квест

Сертификация, "SOS-кнопка", корректная русификация мультимедийки — всё это может стать камнем преткновения. Страховые компании часто прописывают особые условия для "неофициальных" машин, а банки неохотно принимают их в залог по кредиту.

Формально все решаемо, но это требует времени и денег.

Дорожная карта безопасной покупки

Чтобы не доводить дело до суда, важно:

  • фиксировать в договоре VIN, сроки и ответственность за задержки;
  • прописывать, кто несет риски по качеству авто;
  • использовать аккредитивы, эскроу или разбивку платежей по этапам;
  • проверять компанию посредника по реестрам и судебной истории;
  • принимать машину на площадке с подъемником и оформленным дефектовочным актом.

Экономия не должна превращаться в лотерею. Лучше записать себя второй строкой в ПТС, но с законным продавцом и правами, чем оказаться первым и остаться один на один с проблемами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты: химчистка не всегда убирает запах нагревателей табака из машины сегодня в 3:43

Проветривание не спасает: куда прячется запах от нагревателей табака в машине

Нагреватели табака избавляют от дыма и пепла, но оставляют в салоне липкий шлейф. Почему запах "айкоса" так стойко держится — и почти не выводится?

Читать полностью » В Румынии запущено серийное производство двигателя с прямым впрыском газа от Renault и Geely сегодня в 2:57

В Румынии Renault и Geely запустили двигатель, которого ждал весь автопром

Renault и Geely представили революционную разработку — двигатель с уникальной системой подачи газа и гибридный модуль для электрокаров.

Читать полностью » В Норвегии продажи электрокаров в августе достигли 13 482 единиц — рост на 25% сегодня в 2:16

Мир смотрит в недоумении: как Норвегия достигла 97% продаж электромобилей

В Норвегии продажи электромобилей в августе достигли 97% от всех новых авто. Страна показывает, как шаг за шагом перейти к полному отказу от ДВС.

Читать полностью » Эксперт объяснил, почему дизельные машины дороже в обслуживании, но долговечнее бензиновых сегодня в 1:49

Дизель — друг или головная боль: чем может обернуться выбор "долгоиграющего" мотора

Дизельные моторы славятся долговечностью и экономичностью, но у них есть и слабые стороны. В чём секрет их ресурса и почему они не так популярны?

Читать полностью » Обновлённый Dacia Duster с Hybrid-G 150 4x4 расходует от 5,5 л топлива на 100 км сегодня в 1:26

Dacia выкатил кроссовер с шестью режимами движения — такого никто не ожидал

Dacia представила уникальный гибрид на бензине и газе с электроприводом задней оси. Что скрывается за новой системой и как изменились Duster и Bigster?

Читать полностью » Продажи Tesla в Японии выросли на 87% и почти сравнялись с Nissan Leaf в 2025 году сегодня в 0:57

Tesla идёт на штурм: японский рынок впервые дрогнул под натиском американцев

Tesla показывает неожиданный рост на японском рынке, меняя привычный баланс сил и подбираясь к многолетнему лидеру в сфере электрокаров.

Читать полностью » Roewe M7 DMH стал одним из самых дальнобойных гибридов в мире по данным CLTC сегодня в 0:26

2050 км без дозаправки: китайский автомобиль показал то, во что трудно поверить

Китайский гибрид Roewe M7 DMH обещает пройти свыше 2000 км на одной заправке и зарядке, сохранив при этом цену, доступную для массового покупателя.

Читать полностью » Майор полиции назвал способы избежать штрафов ГАИ без нарушений вчера в 23:47

Штрафы поджидают: скрытая угроза, которую знают немногие

Водители, внимание: майор полиции раскрыл, как избежать штрафов от ГАИ без рисков. Узнайте о мелких проступках и правильном поведении на дороге. право, авто, штрафы, полиция

Читать полностью »

Новости
Еда

Хрустящие баклажаны с чесноком будут диетическими, если их зачем при 200°C
Еда

Классический крабовый салат станет вкуснее с помидорами
Питомцы

Ветеринары: зевота у собак может означать радость, тревогу или перегрев
Садоводство

Энтомолог Трент Фрейзер: паутинные клещи почти невидимы невооружённым глазом
Наука и технологии

Учёные из Стэнфорда и Неаполя применили ИИ для анализа сейсмических волн Кампи Флегрей
Спорт и фитнес

Двухмесячный план тренировок для рельефного живота: пошаговое расписание
Спорт и фитнес

Тренеры назвали безопасные варианты приседаний для домашних тренировок
Красота и здоровье

Сергей Миронов предложил дать учителям и врачам пенсию за выслугу лет, как госслужащим
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet