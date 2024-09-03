«Обожаю русских»: американская пловчиха Джессика Лонг призналась в любви России

16-кратная паралимпийская чемпионка, пловчиха Джессика Лонг выразила свои тёплые чувства к России.

"Безусловно, Россия всегда в моём сердце. Я родилась в этой стране, и меня звали Татьяна. Я испытываю огромную симпатию к русским людям, Россия занимает особое место в моем сердце. Мне очень приятно обратиться к жителям России и Иркутской области, откуда я родом. Всем большой привет!" — заявила Лонг в беседе с корреспондентом "Матч ТВ".

Джессика появилась на свет в Братске, при этом у неё не было малых берцовых костей и нескольких костей стопы. Она была названа Татьяной при рождении. После рождения её мать отдала её в детский дом, а в возрасте 13 месяцев она была усыновлена американской семьёй.

На международной арене Лонг впервые выступила на летних Паралимпийских играх 2004 года в Афинах, где завоевала три золотые медали. Тогда ей было лишь 12 лет, и она стала самым молодым членом паралимпийской команды США.

Летние Паралимпийские игры 2024 года проходят в Париже. Российские спортсмены участвуют при выполнении ряда условий, включая участие в нейтральном статусе. Они не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия, а их медали не будут засчитаны в общем зачёте. Всего в Париж прибыло 85 атлетов из России.

Фото: сайт Австралийского Паралимпийского комитета (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)