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Российских спортсменов пригласили на церемонию закрытия Паралимпиады-2024
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Паралимпийцы из России смогут принять участие в церемонии закрытия Игр-2024 в Париже

Российских спортсменов пригласили на церемонию закрытия Паралимпиады-2024

Российские атлеты получили приглашение на церемонию закрытия Игр-2024 в Париже, запланированную на 8 сентября. Об этом сообщил Павел Рожков, возглавляющий Паралимпийский комитет России (ПКР).

"Организаторы "Париж-2024" пригласили спортсменов, тренеров и сотрудников команд из России и Белоруссии принять участие в церемонии закрытия Паралимпиады. Они смогут присоединиться на равных условиях — им будет обеспечен транспорт и места для зрителей. Однако не все смогут посетить мероприятие, так как на следующий день нашим спортсменам предстоит дальний перелёт в Россию с пересадкой в Стамбуле. Тем не менее, те, кто пожелает, смогут присутствовать на церемонии", — заявил Рожков в интервью ТАСС.

Ранее в МОК заявляли, что российские спортсмены не смогут принять участие в открытии и закрытии мероприятия в Париже.

Фото: Freepik.com

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