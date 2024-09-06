Паралимпийцы из России смогут принять участие в церемонии закрытия Игр-2024 в Париже

Российские атлеты получили приглашение на церемонию закрытия Игр-2024 в Париже, запланированную на 8 сентября. Об этом сообщил Павел Рожков, возглавляющий Паралимпийский комитет России (ПКР).
"Организаторы "Париж-2024" пригласили спортсменов, тренеров и сотрудников команд из России и Белоруссии принять участие в церемонии закрытия Паралимпиады. Они смогут присоединиться на равных условиях — им будет обеспечен транспорт и места для зрителей. Однако не все смогут посетить мероприятие, так как на следующий день нашим спортсменам предстоит дальний перелёт в Россию с пересадкой в Стамбуле. Тем не менее, те, кто пожелает, смогут присутствовать на церемонии", — заявил Рожков в интервью ТАСС.
Ранее в МОК заявляли, что российские спортсмены не смогут принять участие в открытии и закрытии мероприятия в Париже.
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