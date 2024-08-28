У паралимпийца Яремчука есть дополнительная мотивация на победу в Играх

Александр Яремчук, чемпион Паралимпиады в Токио и обладатель золота чемпионата мира 2024 года в беге на 1 500 метров, выразил надежду на продолжение своей победной серии на предстоящих Играх в Париже. Об этом он сообщает ТАСС.
Дополнительную мотивацию спортсмену придаёт то, что он стал отцом в третий раз:
"У меня родился третий ребенок, и это самая большая мотивация для меня сейчас. В этот раз не удалось побыть с супругой, поэтому хочется вернуться домой, увидеть сына, обнять и поцеловать жену".
По словам спортсмена, основными конкурентами на дистанции в Париже будут болгарин Христиан Стоянов и австралиец Роджер.
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