Толкатель ядра из паралимпийской сборной России отметил, что стал сильнее психологически

Денис Гнездилов, толкатель ядра из паралимпийской сборной России, рассказал "Матч ТВ", что после предыдущих Паралимпийских игр он стал сильнее на психологическом уровне.

На прошлой неделе в Новогорске прошла открытая тренировка российских легкоатлетов перед предстоящими Паралимпийскими играми в Париже, которые пройдут с 28 августа по 8 сентября.

Гнездилов поделился мнением, что российские параатлеты уже давно привыкли к нейтральному статусу и не могут ничего изменить в этой ситуации.

Он подчеркнул, что если они выиграют медали, то награды все равно будут привезены в Россию, несмотря на все политические нюансы.

Гнездилов также отметил, что многие иностранцы носят футболки с надписью "Россия" и изображением президента Владимира Путина, поэтому россияне не чувствуют себя изолированными от окружающего мира.

Фото: Freepik/TravelScape