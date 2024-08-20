50-летняя Петрилло "долгое время жила и тренировалась как мужчина"

Паралимпийка из Германии заявила, что трансгендер Петрилло все же имеет преимущества на Паралимпиаде в Париже

42-летняя немецкая паралимпийка с нарушением зрения Катрин Мюллер-Роттгардт выразила беспокойство по поводу возможного преимущества 50-летней Петрилло на Паралимпиаде-2024 в Париже, так как та "долгое время жила и тренировалась как мужчина". Об этом пишет "Правда.ру" со ссылкой на издание Dailymail.

ВОЗ запретила спортсменкам-трансгендерам участвовать в состязаниях среди женщин с марта 2023 года.

Тема трансгендерных спортсменок, участвующих в других женских видах спорта, была широко обсуждаемой в 2024 году. Например, звезда дартса Дета Хедман, трехкратная финалистка чемпионатов мира, отказалась участвовать в нескольких соревнованиях из-за проблем с трансгендерными соперницами.

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