42-летняя немецкая паралимпийка с нарушением зрения Катрин Мюллер-Роттгардт выразила беспокойство по поводу возможного преимущества 50-летней Петрилло на Паралимпиаде-2024 в Париже, так как та "долгое время жила и тренировалась как мужчина". Об этом пишет "Правда.ру" со ссылкой на издание Dailymail.
ВОЗ запретила спортсменкам-трансгендерам участвовать в состязаниях среди женщин с марта 2023 года.
Тема трансгендерных спортсменок, участвующих в других женских видах спорта, была широко обсуждаемой в 2024 году. Например, звезда дартса Дета Хедман, трехкратная финалистка чемпионатов мира, отказалась участвовать в нескольких соревнованиях из-за проблем с трансгендерными соперницами.
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Экс-президент Польши Квасьневский пожаловался на низкий размер пенсии
Экс-президент Польши Александер Квасьневский, занимавший этот пост с 1995 по 2005 год, пожаловался на то, что у него низкий размер пенсии и ему приходится подрабатывать. Об этом сообщил политик в беседе с gazeta. pl.
Канадские консерваторы выдали российские истребители за свои
Консерваторы в Канаде выложили свой рекламный ролик, в котором демонстрируются российские истребители вместо изображений с канадскими самолетами. Об этом сообщает телеканал CBC.
Ольга Бузова намекает на новый роман и грядущие перемены в жизни
Ольга Бузова продолжает интриговать своих поклонников, намекая на возможные перемены в личной жизни.
Молекулярный биолог Дробышева: грибы занимают особое место в рационе человека
Молекулярный биолог, биохимик и спортивный диетолог Юлия Дробышева в беседе с NewsInfo.Ru рассказала, что грибы занимают особое место в питании человека, хотя и считаются тяжёлой пищей из-за специфики их состава.