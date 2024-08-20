Шестикратный параатлет заявил, что в России уделяется большое внимание паралимпийцам

В эфире "Матч ТВ" шестикратный паралимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Шилов заявил, что сегодня в России стали организовывать больше соревнований и уделять внимание паралимпийцам после отстранения от международных стартов.
Спортсмен живет стартами. Олимпийские и Паралимпийские игры - это высшие соревнования для спортсмена.
Тема спорта как реабилитации актуальна сейчас: многие обращаются в паралимпийский комитет, звонят, пишут в соцсетях.
Российские спортсмены также готовы помочь бойцам СВО в реабилитации через спорт.
Напоминаем, 90 российских спортсменов получили аккредитации для участия в Паралимпиаде в Париже. Еще двое вошли в состав сборной в качестве ведущих для паралимпийцев с проблемами зрения.
Паралимпийские игры пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября.
IPC допустил российских спортсменов до Паралимпиады в Париже в индивидуальном нейтральном статусе.
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