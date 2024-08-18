Мария Ласицкене выразила слова поддержки российским паралимпийцам

Мария Ласицкене, олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту, выразила свою поддержку российским паралимпийцам во время их выступления на Играх в Париже. Об этом она сообщила ТАСС.
"Я обязательно буду поддерживать наших паралимпийцев, - сказала Ласицкене. - Всегда болею за них и хочу передать им большой привет, желаю успеха на соревнованиях. Они невероятные молодцы".
Ласицкене является первой и единственной в истории (как среди мужчин, так и среди женщин) трёхкратной чемпионкой мира в прыжке в высоту.
Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября. В них примут участие 90 спортсменов из России. Еще два спортсмена будут сопровождать параатлетов с проблемами зрения во время соревнований.
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