Мария Ласицкене выразила слова поддержки российским паралимпийцам

Чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене будет болеть за российских спортсменов на Паралимпиаде-2024 в Париже

Мария Ласицкене, олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту, выразила свою поддержку российским паралимпийцам во время их выступления на Играх в Париже. Об этом она сообщила ТАСС.

"Я обязательно буду поддерживать наших паралимпийцев, - сказала Ласицкене. - Всегда болею за них и хочу передать им большой привет, желаю успеха на соревнованиях. Они невероятные молодцы".

Ласицкене является первой и единственной в истории (как среди мужчин, так и среди женщин) трёхкратной чемпионкой мира в прыжке в высоту.

Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября. В них примут участие 90 спортсменов из России. Еще два спортсмена будут сопровождать параатлетов с проблемами зрения во время соревнований.

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