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Паралимпийцы помогают ветеранам СВО, получившим инвалидность, делать первые шаги в параспорте
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Ветераны СВО, получившие инвалидность, принимают участие в мероприятиях Паралимпийского комитета России

Паралимпийцы помогают ветеранам СВО, получившим инвалидность, делать первые шаги в параспорте

Пресс-служба Паралимпийского комитета России сообщает, что для ветеранов СВО, получивших инвалидность, организуются мероприятия по вовлечению в адаптивный спорт. Проект "Мы вместе. Спорт" призван помочь ветеранам быстрее пройти физическую реабилитацию и социализироваться.

В общей сложности проведено более 20 мероприятий в самых разных регионах нашей страны - Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Рязанской, Калужской, Тульской, Белгородской и Кемеровской областях, Донецкой Народной Республике, Республике Башкортостан, Красноярском и Хабаровском краях, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Якутии и других регионах. В них приняли участие около 1700 ветеранов специальной военной операции.

Титулованные паралимпийцы и участники боевых действий в Афганистане, Южной Осетии, на Северном Кавказе рассказывают о своем пути в параспорте, проводят мастер-классы.

Уже организованы сборы по стрельбе из лука и пулевой стрельбе. Впереди тренировочные мероприятия по следж-хоккею, волейболу сидя.

Фото: Freepik

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