Диана Кольцова из Омска вошла в состав сборной России для участия в Паралимпийских играх 2024 года

Диана Кольцова, пловчиха из Омска, была включена в состав российской команды для участия в Паралимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает КП.
Все 92 россиских спортсмена уже получили аккредитацию. Двое из делегации будут помогать параатлетам с нарушениями зрения.
Диана тренируется под руководством заслуженного тренера России Валентины Симоновой. В настоящее время спортсменка участвует в сборах в Калуге, где паралимпийцы-пловцы с нарушениями опорно-двигательного аппарата готовятся к предстоящим соревнованиям.
Российская сборная планирует вылететь на Паралимпиаду 20 августа.
Игры начнутся 28 августа в Париже и продлятся до 8 сентября.
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