Диана Кольцова из Омска вошла в состав сборной России для участия в Паралимпийских играх 2024 года

Диана Кольцова, пловчиха из Омска, была включена в состав российской команды для участия в Паралимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает КП.

Все 92 россиских спортсмена уже получили аккредитацию. Двое из делегации будут помогать параатлетам с нарушениями зрения.

Диана тренируется под руководством заслуженного тренера России Валентины Симоновой. В настоящее время спортсменка участвует в сборах в Калуге, где паралимпийцы-пловцы с нарушениями опорно-двигательного аппарата готовятся к предстоящим соревнованиям.

Российская сборная планирует вылететь на Паралимпиаду 20 августа.

Игры начнутся 28 августа в Париже и продлятся до 8 сентября.

Фото: Freepik