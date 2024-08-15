IPC сообщил об участии двух атлетов из России в Паралимпийских играх в качестве персонала

Два атлета из России будут помогать спортсменам с нарушениями зрения на Паралимпийских играх в Париже

В Международном паралимпийском комитете (МПК/IPC) спортсменов с нарушением зрения, будут присутствовать на Паралимпийских играх в Париже в качестве членов персонала.

Ранее МПК уведомил «Матч ТВ» о том, что 90 атлетов из России получили аккредитацию для участия в Паралимпиаде в Париже.

Представитель МПК уточнил «Матч ТВ», что из 92 поданных заявок 90 человек - это спортсмены, а оставшиеся двое - сопровождающие для незрячих атлетов. Они включены в официальные списки как члены персонала российской команды.

Фото: Freepik/TravelScape