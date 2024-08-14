Тхэквондист Алиасхаб Рамазанов из Дагестана сделает всё возможное, чтобы взять "золото" на Паралимпиаде в Париже

Дагестанский тхэквондист Алиасхаб Рамазанов будет стремиться к победе на предстоящих Паралимпийских играх в Париже. В интервью РИА «Дагестан» спортсмен заявил, что он готов сделать все возможное, чтобы привезти в свой родной регион "золото" Паралимпиады.
За последние несколько недель Рамазанов готовился к играм в своей родной спортивной школе, которая носит имя Магомеда Джафарова.
15 августа он отправится на 10-дневный сбор в Подмосковье вместе со своим тренером Русланом Биярслановым, где пройдет последний этап подготовки к Паралимпиаде.
Рамазанов знаком практически со всеми своими соперниками на предстоящем паралимпийском турнире, поскольку он уже много раз встречался с ними в течение олимпийского цикла.
«Практически на 80 процентов я готов, но на предстоящем сборе наберу уже стопроцентную форму», - отметил паралимпиец.
В этом году Алиасхаб Рамазанов уже в третий раз стал чемпионом Европы и также является чемпионом мира.
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