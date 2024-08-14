Последние новости о предстоящей Паралимпиаде-2024 в Париже

До Паралимпийских игр в Париже остается менее трех недель. Паралимпийские игры в Париже-2024 пройдут с 28 августа по 8 сентября
На сайте Международного паралимпийского комитета (IPC) размещена информация о том, на какие виды параспорта билеты уже распроданы. Билетов уже не осталось на соревнования по фехтованию, тэквондо, парациклингу, конному спорту, триатлону, спортивной стрельбе. Это также касается финала по регби, финала по баскетболу, полуфинала и финала по футболу. Начальная цена билета от 15 евро.
92 российских параатлета примут участие в соревнованиях по легкой атлетике, плаванию, настольному теннису, триатлону и тхэквондо.
Телеканал "Матч ТВ" проведёт прямую трансляцию соревнований Паралимпийских игр, которые пройдут в Париже.
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