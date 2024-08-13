Южноуральские спортсмены примут участие в Паралимпийских играх-2024

Международный паралимпийский комитет одобрил заявку паралимпийцев из Челябинской области для участия в Играх 2024 года, как сообщает корреспондент ИА «Первое областное».
В состав команды вошли шесть спортсменов с Южного Урала. На предстоящих соревнованиях выступят Валерия Шабалина, Елизавета Сидоренко, Дмитрий Черняев, Ирина Девятова (все - плавание), а также Елена Шах (лёгкая атлетика) и Иван Карпов (настольный теннис).
Наши атлеты будут представлять Россию в Париже-2024 без национальной символики, гимна и флага. Однако сам факт их участия в главных летних состязаниях имеет большое значение. Для некоторых спортсменов это будет дебют на Паралимпийских играх, а другие получат возможность пополнить свои коллекции наград крупнейшего международного спортивного события.
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