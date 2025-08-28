Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 9:32

Чем сильнее вы злитесь, тем больше он грызёт: неожиданный закон попугайского упрямства

Волнистые попугаи портят вещи из-за скуки и стресса

Вы купили красивую книгу, обновили мебель или повесили картину на стену. А ваш любимый волнистый попугай уже превратил новинку в стружку? Знакомо? Не спешите ругать питомца — это не вредность, а природный инстинкт. Разберёмся, почему так происходит и как спасти дом (и нервы).

Инстинкты из Австралии

В дикой природе волнистые попугаи живут в засушливых районах и гнездятся в дуплах деревьев. Их клюв — главный инструмент для расширения жилища и поиска влаги или насекомых в древесине. Поэтому "грызть" у них в крови — это способ выживания.

Клюв — универсальный инструмент

У попугая нет рук, и клюв заменяет всё: молоток, пинцет, нож. Он помогает исследовать мир и требует регулярной заточки. Клюв растёт всю жизнь, и если его не стачивать, птица может столкнуться с болезнями. Поэтому грызение твёрдых предметов — это не баловство, а жизненная необходимость.

Эмоции, стресс и скука

Попугаи — умные и социальные. Когда им скучно или не хватает общения, они находят себе "развлечение": портят обои, мебель или книги. Иногда это ещё и способ привлечь внимание хозяина: "Посмотри на меня!".

Стресс после переезда, громкие звуки или появление нового питомца тоже могут усилить привычку всё грызть.

Минералы и вкусы

Попугай может "пробовать" предметы в поисках минералов, особенно кальция. Если он начинает интересоваться штукатуркой или бетоном — это сигнал, что стоит пересмотреть рацион.

Что делать хозяину

1. Игрушки для грызения

  • Деревянные палочки из безопасных пород (ива, яблоня, бук).

  • Минеральные камни и сепия — стачивают клюв и восполняют кальций.

  • Картонные тоннели, втулки от бумажных полотенец.

  • Натуральные материалы: пробка, кокосовые волокна, пальмовые листья.

  • "Съедобные игрушки": колоски проса, подвешенные овощи, плетёные шарики с лакомством.

2. Больше активности

  • Регулярные полёты в безопасной комнате.

  • Игры, обучение трюкам, головоломки.

  • Чередование игрушек, чтобы не наскучили.

3. Безопасная среда

  • Уберите провода, ядовитые растения, ценные вещи.

  • Создайте "игровой стенд" с разрешёнными предметами для грызения.

4. Правильная реакция

  • Не ругайте — это только увеличит стресс.

  • Спокойно перенаправляйте внимание на игрушку.

  • Будьте последовательны: нельзя сегодня разрешать грызть обои, а завтра — ругать.

Ваш волнистый попугай грызёт не "из вредности", а потому что так устроен его мир: это инстинкт, уход за клювом, способ исследовать и снять стресс. Дайте птице безопасные альтернативы, и в доме воцарится мир, а отношения с пернатым другом станут ещё теплее.

