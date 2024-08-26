Бабушка из Британии перепугала родственников, отпраздновав свой 102 день рождения прыжком с парашютом

Меннет Бейли, ветеран Второй мировой войны, отметила свой 102-й день рождения, установив рекорд как самая пожилая парашютистка Великобритании. Она совершила прыжок в тандеме с инструктором с высоты более 2100 метров над Восточной Англией.

Во время войны Меннет Бейли служила в женском морском подразделении Великобритании. Её супруг был десантником. Перед своим первым прыжком она призналась, что всегда хотела пробовать что-то новое. Однако после приземления она сказала, что ощущение падения было довольно пугающим, и она сильно зажмурилась.

По словам самой Бейли, страха она не испытывала. Идея прыгнуть с парашютом появилась у неё после того, как она узнала о прыжке отца своей подруги, которому на тот момент было 85 лет. Она призвала своих сверстников в возрасте 80 и 90 лет не бояться новых вызовов, а ставить цели и достигать их.

Британка совершила этот прыжок в честь своего дня рождения. Она отметила, что полёт был немного пугающим, и она закрыла глаза от страха.

Кроме того, газета уточняет, что в свой 100-летний юбилей Меннет Бейли решилась на смелый поступок — села за руль автомобиля Ferrari и разогналась до скорости более 200 километров в час на трассе Сильверстоун. Эта трасса известна своими гонками "Формулы-1".

Фото: Wikimedia Commons/ Japleenpasricha (Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale)