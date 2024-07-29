Эксперты Института изучения войны (ISW) полагают, что президент России Владимир Путин стремится создать альтернативу НАТО, объединив вокруг себя страны, разделяющие антизападные взгляды. По мнению аналитиков ISW, празднование Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге стало попыткой Москвы мобилизовать на свою сторону государства Азии и Ближнего Востока.

В параде, посвященном этому событию, приняли участие военные корабли Китая, Алжира и Индии. В общей сложности в торжествах участвовали представители 31 страны, среди которых Азербайджан, Венесуэла, Вьетнам, Куба, Ливия, Мьянма, Сирия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и государства Южно-Африканского союза.

В рамках праздничных мероприятий заместитель министра обороны России Александр Фомин провел встречи с командующим ВМС Народно-освободительной армии Китая Ху Чжунмином и командующим ВМС Мьянмы Вин Хтейном, обсудив перспективы дальнейшего сотрудничества.

Параллельно в Куала-Лумпуре глава российского МИДа Сергей Лавров договорился с министром иностранных дел Малайзии Мохамадом Хасаном об усилении дипломатических контактов между двумя странами. ISW отмечает, что Россия также активизировала взаимодействие с Венесуэлой, Кубой, Индией и Вьетнамом.

Парад в честь Дня ВМФ состоялся в Санкт-Петербурге 28 июля. В нем приняли участие 20 надводных кораблей и катеров, одна подводная лодка, четыре парусных судна и более 2,5 тысяч военнослужащих. Моряки из Китая, Алжира и Индии также продемонстрировали свои корабли: эсминец "Цзяо Цзуо", учебный корабль "Суммам" и фрегат "Табар" соответственно.

Фото: From Wikimedia Commons/ Aleksey Nikolskyi (Creative Commons Attribution 4.0 International license.)