Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
дети в коляске
дети в коляске
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Приволжский федеральный округ
Алла Малькова Опубликована сегодня в 14:08

Свадьба на сцене и богатыри в колясках: как Саранск объединил семьи со всей России

В Саранске стартовал всероссийский фестиваль "Мы вместе!" с парадом колясок и свадебным маршем

В Саранске состоялось торжественное открытие III Всероссийского молодежного фестиваля национальных культур и креативных индустрий "Мы вместе!". Уникальность нынешнего форума заключалась в его семейном формате — мероприятие объединило более 5000 участников из одиннадцати регионов России, включая Башкортостан, Чувашию, Алтайский край, Москву и Санкт-Петербург.

Церемония открытия запомнилась зрителям необычными событиями. По площади у Ледового дворца прошло шествие более 30 пар, сыгравших свадьбу в этом году, а четыре пары заключили брачный союз прямо на сцене при поддержке заместителя министра культуры России Жанны Алексеевой и главы Мордовии Артема Здунова.

Особым событием стал масштабный парад детских колясок, в котором приняли участие более 100 семей. Родители проявили недюжинную фантазию, превращая детский транспорт в сказочные кареты, корабли и даже русские печки с караваем. Младенцы предстали в образах былинных богатырей, принцесс и персонажей народных сказок.

Фестивальная программа включила выступления победителей конкурса "Голос Евразии", демонстрацию этнических модных коллекций, выставки народных промыслов и театральные лаборатории. Завершился форум масштабным концертом, где звучала музыка различных жанров — от народного фолка до современного рэпа. Организаторы подчеркивают, что мероприятие стало важным шагом в укреплении семейных ценностей и межрегионального культурного диалога.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Системы ПВО отразили атаку беспилотников на промышленное предприятие в Нижегородской области 17.08.2025 в 13:08

Ночной налет: как отражали массированную атаку дронов над Нижегородчиной

В Нижегородской области в ночь на среду силами противовоздушной обороны была успешно отражена атака беспилотных летательных аппаратов, направленных на один из промышленных объектов региона. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем Telegram-канале. За прошедшие сутки над территорией восьми субъектов РФ было уничтожено 46 дронов.

Читать полностью » В Саратове предложили гибкие ипотечные ставки и льготную аренду для решения жилищного вопроса 17.08.2025 в 7:33

Как спасти ипотеку в Саратове — регион ищет нестандартные пути

В Саратовской области депутаты и эксперты ищут способы сделать ипотеку более доступной для жителей. Поводом для обсуждения стала инициатива председателя Госдумы Вячеслава Володина о введении дифференцированных ставок по ипотечным кредитам в зависимости от доходов граждан. Сейчас этот вопрос рассматривается на федеральном уровне.

Читать полностью » Shot : Более 10 взрывов прозвучало над Кстово Нижегородской области 17.08.2025 в 6:01

Ночная атака дронов: ПВО отражает удар украинских беспилотников по Кстово

Жители Кстово в Нижегородской области сообщают о мощных взрывах, прогремевших около пяти утра. По словам очевидцев, в небе над городом раздалось не менее десяти хлопков, после чего на окраинах заметили следы от сбитых беспилотников, сообщает Shot. По предварительным данным, российские системы противовоздушной обороны отражали атаку дронов ВСУ.

Читать полностью » В Марий Эл стартовал III гастрофестиваль 17.08.2025 в 0:34

От марийских блинов до камчатских морепродуктов: в Поволжье продемонстрируют национальную кухню народов РФ

На Медведевском ипподроме в Марий Эл открылся III Межрегиональный гастрономический фестиваль "Йошка Еш", который в этом году собрал рекордное количество участников. Около 50 поваров из 12 регионов страны, включая впервые представленные Мурманск, Камчатку и Якутию, демонстрируют кулинарные традиции своих народов.

Читать полностью » Оренбург готовится к зиме: завершается подготовка жилого фонда и соцобъектов 15.08.2025 в 23:16

На пороге отопительного сезона: какие проблемы остались

В Оренбурге активно завершаются работы по подготовке к предстоящему отопительному сезону. На совещании под руководством врио главы города Альберта Юмадилова представители управляющих компаний и ТСЖ доложили о текущем состоянии дел, при этом некоторые организации отстают от утвержденного графика.

Читать полностью » В Пензе расширяют сеть бесплатного Wi-Fi в общественных местах 15.08.2025 в 21:45

Безлимитный интернет в парках и на улицах: как Пенза решает проблему мобильного трафика

В Пензе активно развивают сеть бесплатного доступа в интернет через Wi-Fi в общественных местах. Эта инициатива реализуется на фоне введенных ограничений мобильного трафика, направленных на обеспечение безопасности. По поручению губернатора Олега Мельниченко в регионе уже работает около 600 точек доступа, из которых 250 расположены в областном центре.

Читать полностью » Волгоград тестирует инновационные мусоровозы для сложных городских условий 14.08.2025 в 22:15

Умные машины для отходов: как новые мусоровозы изменят систему вывоза ТКО

В Волгограде проводят испытания двух перспективных моделей мусоровозов, специально адаптированных для работы в условиях плотной городской застройки. В течение недели спецтехника проходит проверку на маршрутах Центрального района, где особенно остро стоят проблемы с маневренностью и доступом к контейнерным площадкам.

Читать полностью » Новый украинский дрон ZTK150 атаковал Татарстан 14.08.2025 в 16:12

Украинский Шахед: что известно о загадочном дроне, долетевшем до Татарстана

ВСУ применили новый тип ударного беспилотника во время атаки на Татарстан. Модель ZTK150, которую в ВСУ называют местным аналогом иранского "Шахида", внешне напоминает российскую "Герань-2", но обладает иными техническими характеристиками. Согласно имеющимся данным, дрон развивает крейсерскую скорость до 180 км/ч.

Читать полностью »

Новости
ДФО

Бюджетные авто до 500 тыс. ₽ — 40% рынка: Автоваз и Ford Focus лидируют в рейтингах
Мир

Главком ВСУ Александр Сырский назвал Россию исконным врагом Украины
Дом

Подсветка в гостиной: практичные и красивые решения
ЮФО

Движение по Крымскому мосту временно приостановлено с обеих сторон
Еда

Сало для засолки выбирают толщиной 3–6 см со спины и боков туши
Туризм

Секреты недорогих туров в Турцию в ноябре: как сэкономить до 50 тыс. рублей
УрФО

Аварийное электрооборудование стало причиной пожара на птицефабрике в Челябинской области
Спорт и фитнес

Эксперты Ханна Рейнольдс и Барни Уэйнрайт рассказали, как улучшить технику педалирования
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru