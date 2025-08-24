Свадьба на сцене и богатыри в колясках: как Саранск объединил семьи со всей России

В Саранске состоялось торжественное открытие III Всероссийского молодежного фестиваля национальных культур и креативных индустрий "Мы вместе!". Уникальность нынешнего форума заключалась в его семейном формате — мероприятие объединило более 5000 участников из одиннадцати регионов России, включая Башкортостан, Чувашию, Алтайский край, Москву и Санкт-Петербург.

Церемония открытия запомнилась зрителям необычными событиями. По площади у Ледового дворца прошло шествие более 30 пар, сыгравших свадьбу в этом году, а четыре пары заключили брачный союз прямо на сцене при поддержке заместителя министра культуры России Жанны Алексеевой и главы Мордовии Артема Здунова.

Особым событием стал масштабный парад детских колясок, в котором приняли участие более 100 семей. Родители проявили недюжинную фантазию, превращая детский транспорт в сказочные кареты, корабли и даже русские печки с караваем. Младенцы предстали в образах былинных богатырей, принцесс и персонажей народных сказок.

Фестивальная программа включила выступления победителей конкурса "Голос Евразии", демонстрацию этнических модных коллекций, выставки народных промыслов и театральные лаборатории. Завершился форум масштабным концертом, где звучала музыка различных жанров — от народного фолка до современного рэпа. Организаторы подчеркивают, что мероприятие стало важным шагом в укреплении семейных ценностей и межрегионального культурного диалога.