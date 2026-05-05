Эти образования на коже есть почти у всех: почему папилломы вдруг начинают расти активнее

Полностью предотвратить появление папиллом на коже невозможно, особенно в зрелом возрасте, объяснила дерматолог, кандидат медицинских наук, руководитель московского отделения Школы йоги "Крылья совершенства" Олеся Вишня. О том, как удерживать вирусы папиллом человека под контролем, специалист рассказала в комментарии NewsInfo.

Такие образования на коже связаны с вирусами папиллом человека, которые широко распространены среди людей, говорит эксперт. По ее словам, задача организма — не дать этим вирусам чрезмерно проявлять активность.

"Наличие папиллом есть у девяноста с лишним процентов населения земного шара. Эти вирусы являются нашим микробиомом естественным. Наша задача как организма хозяина, не дать им чрезмерно проявлять свою активность. Из-за того, что гормональная функция угасает в зрелом возрасте, наступает снижение иммунитета. Основная задача — это укрепление иммунитета, чтобы удерживать вирусы под должным контролем", — отметила Вишня.

Как отметила специалист, важно поддерживать организм через устойчивый режим и работу со стрессом.

"Нужно вырабатывать психологическую устойчивость для того, чтобы правильно, разумно противостоять стрессу", — посоветовала специалист.

Вишня добавила, что для иммунной системы важны сон и отдых в одно и то же время, так как устойчивые биологические ритмы помогают сохранять цикличность работы систем организма. Также она перечислила закаливание, зарядку, упражнения на свежем воздухе, контрастный душ и занятия на улице в холодное время года.

Отдельно специалист указала на удаление папиллом с поверхности кожи.

"Они являются резервуаром вирусов. Поэтому хорошо бы удалять их все до единой", — порекомендовала дерматолог.

В завершение специалист подчеркнула значение психологического состояния. Она посоветовала уделять внимание своим мыслям, сохранять позитивный настрой и миролюбие.