Физики из Дании раскрыли секрет возникновения порезов от бумаги

Исследования, проведённые физиками из Технического университета Дании, проливают свет на феномен порезов бумагой — удивительно частой, но слабо изученной травмы. Хотя большинство таких порезов не представляют серьёзной опасности, они могут вызвать неприятные ощущения и даже угрозу для здоровья в некоторых случаях.

Экспериментально было установлено, что бумага толщиной около 65 микрон наиболее опасна для кожи. Это характерно для бумаги, используемой в матричных принтерах, газетах и некоторых научных журналах. Более тонкие материалы, такие как салфетки, слишком мягкие и не могут разрезать кожу, а более толстые, напротив, слишком тупые.

В ходе экспериментов учёные использовали различные типы бумаги и блоки желатина, имитирующие плотность человеческой кожи, и выяснили, что именно этот "сладкий промежуток" толщины в 65 микрон позволяет бумаге сохранять необходимую жёсткость и острый край. На основе этих данных была разработана формула для оценки риска порезов различными видами бумаги, сообщает Science Alert.

Кроме того, учёные создали бюджетный бумажный скальпель, названный Papermachete, который, хотя и не заменит металлические ножи, оказался эффективен для разрезания таких предметов, как яблоки и кожура бананов. Этот проект также может вдохновить производителей бумаги на разработку более безопасных материалов.

Основные выводы включают рекомендации по осторожному обращению с бумагой и потенциальному пересмотру дизайна бумажных продуктов, чтобы уменьшить риск порезов.

Бума́га — волокнистый материал с минеральными добавками. Представлен в виде листов для письма, рисования, печати, упаковки и прочего, получаемый из целлюлозы: растений, а также вторсырья (тряпья и макулатуры).

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