Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
смузи с папайей
смузи с папайей
© freepik by jcomp is licensed under public domain
Главная / Еда
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:27

Плод из джунглей оказался эликсиром молодости, спрятанным на прилавке

Эксперт: папайя содержит до половины суточной нормы витамина С

Папайя уже давно перестала быть экзотикой, доступной только туристам. Сегодня этот фрукт можно встретить на прилавках супермаркетов и рынков, а его популярность растёт благодаря необычному вкусу и богатому составу. Сладкая мякоть и яркий аромат делают папайю универсальным продуктом, который легко включить как в повседневный рацион, так и в праздничное меню.

Чем папайя выделяется среди других фруктов

Этот тропический плод ценится за высокое содержание витаминов и минералов. В 100 граммах мякоти содержится до половины суточной нормы витамина C, а также значительное количество витамина А, Е и фолиевой кислоты. Папайя богата клетчаткой, магнием, калием и кальцием, что делает её полезной для сердца, костей и пищеварения.

Особое внимание стоит уделить ферменту папаину. Он помогает расщеплять белки, облегчает переваривание пищи и поэтому часто используется в составе биодобавок и ферментных комплексов.

Антиоксиданты — ещё одна причина, по которой папайя так любима. Ликопин и бета-каротин замедляют процессы старения, поддерживают здоровье кожи и зрения.

Сравнение: папайя и другие популярные фрукты

Фрукт Витамин С (мг/100 г) Калорийность (ккал) Особенности
Папайя 60 43 Фермент папаин, богатый ликопином
Апельсин 53 47 Классический источник витамина С
Манго 36 60 Высокое содержание каротиноидов
Дыня 20 34 Освежающий диуретик
Киви 92 41 Рекордсмен по витамину С

Советы шаг за шагом: как приготовить сальморехо из папайи

  1. Возьмите спелую папайю, помидор и чеснок (по вкусу).

  2. Замочите хлеб в воде, чтобы он стал мягким.

  3. Сложите в блендер папайю, томат, хлеб, уксус и соль.

  4. Взбейте смесь и постепенно добавляйте оливковое масло для гладкой текстуры.

  5. Охладите блюдо минимум час в холодильнике.

  6. Подавайте с рубленым яйцом и хамоном серрано.

Такой вариант прекрасно подойдёт в жаркий день, заменяя суп или лёгкий ужин.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать незрелую папайю.
    Последствие: вкус получится горьковатым, текстура жёсткой.
    Альтернатива: выбирайте папайю с оранжевой кожурой и лёгким ароматом.

  • Ошибка: переборщить с чесноком.
    Последствие: крем потеряет нежность и станет слишком резким.
    Альтернатива: добавляйте по половине зубчика и пробуйте вкус.

  • Ошибка: хранить готовый сальморехо с добавленным яйцом и ветчиной.
    Последствие: блюдо быстро теряет свежесть.
    Альтернатива: держите основу отдельно, добавки кладите перед подачей.

А что если заменить ингредиенты

Если у вас нет хамона, попробуйте заменить его копчёной индейкой или семгой — получится необычный, но не менее вкусный вариант. А хлеб можно заменить цельнозерновым, чтобы увеличить количество клетчатки.

Плюсы и минусы употребления папайи

Плюсы Минусы
Богатый витаминный состав Доступность зависит от сезона
Улучшает пищеварение Быстро портится после нарезки
Подходит для сладких и несладких блюд Может вызвать аллергию у чувствительных людей
Низкая калорийность Цена выше, чем у местных фруктов

FAQ

Как выбрать папайю в магазине?
Обратите внимание на цвет — зрелая папайя имеет жёлто-оранжевую кожуру, слегка мягкая на ощупь и источает сладкий аромат.

Сколько стоит папайя в России?
В зависимости от сезона цена колеблется от 250 до 500 рублей за килограмм. В премиум-магазинах может быть дороже.

Что полезнее — папайя или манго?
Оба фрукта богаты витаминами. Манго содержит больше калорий и каротиноидов, папайя — меньше сахара и больше ферментов для пищеварения.

Мифы и правда

  • Миф: папайя помогает похудеть сама по себе.
    Правда: она лишь низкокалорийный фрукт, который легко включить в диету.

  • Миф: папайя лечит болезни желудка.
    Правда: папаин облегчает пищеварение, но не заменяет лекарства.

  • Миф: семена папайи ядовиты.
    Правда: в умеренном количестве они съедобны и обладают пряным вкусом.

3 интересных факта

  1. В Латинской Америке папайю называют "фруктом ангелов".
  2. Её сок используют для размягчения мяса при мариновании.
  3. В косметологии экстракт папайи добавляют в сыворотки и кремы для сияния кожи.

Исторический контекст

Папайя родом из Центральной Америки, где её выращивали ещё индейцы майя. В Европу фрукт попал в XVI веке благодаря испанским мореплавателям, а сегодня его плантации расположены в Индии, на Филиппинах и в Бразилии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Свежий, замороженный или консервированный шпинат: чем они отличаются вчера в 19:27

Смузи, паста и даже киш: куда добавить шпинат, чтобы стало вкуснее

Шпинат может стать главным ингредиентом не только для смузи и салатов, но и для пирогов и пасты. Вот как превратить его в кулинарный шедевр.

Читать полностью » Повара: дрожжи делают песочное печенье мягче и воздушнее по сравнению с классическим вчера в 18:39

В магазине такого не купить: домашнее печенье, ради которого забывают про диеты

Простой рецепт домашнего печенья, которое тает во рту и удивляет своей нежностью. Узнайте, в чём секрет его особенного вкуса.

Читать полностью » Запекание сохраняет больше пользы, чем варка: эксперты о приготовлении свеклы вчера в 17:33

Свекла — клад, который чаще всего портят на кухне: три ошибки, разрушающие продукт

Узнайте, как приготовить свеклу так, чтобы сохранить её яркий цвет, нежную текстуру и природную сладость. Несколько простых секретов помогут избежать ошибок.

Читать полностью » Яйца сохраняют свежесть до 5 недель при +2…+5 °C — данные Роспотребнадзора вчера в 16:28

Яйца — тихая угроза на кухне: одна ошибка хранения может стоить здоровья

Как правильно хранить яйца в холодильнике? Узнайте, какие ошибки сокращают срок годности, как проверить свежесть и стоит ли замораживать.

Читать полностью » Эксперты: чеснок лучше сохраняется при температуре +2…+5 °C вчера в 15:16

Чеснок погибает быстрее лука: три табу, которые сокращают срок хранения

Как сохранить чеснок сочным и ароматным до следующего лета? Практичные методы, неожиданные советы и проверенные временем способы ждут вас здесь.

Читать полностью » Картофель с майонезом и помидорами в духовке получается сочным и румяным вчера в 14:23

Томаты и майонез творят чудеса с картошкой: блюдо, которое заставит забыть о классических гарнирах

Картошка с помидорами и майонезом в духовке — простое блюдо, которое всегда получается сочным и ароматным. Узнайте секреты приготовления.

Читать полностью » Торт Наполеон на творожном тесте получается мягким, ароматным и необычным вчера в 14:20

Легендарный торт в новом исполнении: почему этот творожный десерт затмил классику

Творожный "Наполеон" — знакомый всем торт в необычном исполнении. Нежное творожное тесто и заварной крем делают его особенно ароматным и праздничным.

Читать полностью » Сочные котлеты: на 500 г фарша берут 100–150 г хлеба, замоченного в холодном молоке вчера в 14:10

Хлеб в фарше — не удешевитель, а спаситель: почему без него котлеты превращаются в резину

Сочные котлеты — мечта каждой хозяйки. Узнайте секреты приготовления и неожиданные нюансы, которые меняют вкус до неузнаваемости.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Врач-диетолог Ахуньянова: пилатес помогает снизить вес без кардио
Дом

Специалисты: современные петли и магнитные крепления работают десятилетиями без скрипа
Туризм

Правительство Армении назвало осень лучшим временем для поездок в регионы страны
Авто и мото

Вице-президент НАС Хайцеэр заявил о штрафах до 40% при оплате авто криптой
Садоводство

Вербена и фуксии сохраняются под мульчей, но требуют дополнительной защиты в холодных регионах
Еда

Повар: французский луковый гриль называют утончённой версией сырного сэндвича
Питомцы

Ветеринар: постепенное знакомство кошек снижает риск агрессии
Технологии

Представитель Amazon Терренс Кларк заявил о возобновлении Prime Air после инцидента
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet