Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:38

В Нью-Йорке такого не найти: почему местные возвращаются на Тайвань ради одного стакана

Тайваньские рынки предлагают культовый напиток — папайевое молоко

В шумном и пестром Тайбэе есть одно место, которое лучше всего отражает дух города, — ночной рынок. Здесь среди множества закусок особое внимание привлекает культовый напиток, без которого невозможно представить Тайвань, — папайевое молоко. Продавцы ловко очищают фрукты размером с футбольный мяч, быстро нарезают и отправляют в блендер с молоком и льдом. Результат — освежающий и нежный коктейль, в котором сладость спелой папайи идеально сочетается с мягкими молочными нотками.

Настоящий символ Тайваня

Многие считают, что главным напитком-экспортом острова является чай с пузырьками, однако местные жители знают: истинная гордость — это фруктовое молоко.
Его готовят на основе арбуза, клубники, гуавы, банана, авокадо, но особое место занимает именно папайя. Этот напиток давно стал частью повседневной культуры и любимым лакомством как туристов, так и местных жителей.

Личный вкус и воспоминания

Впервые попробовать папайевое молоко можно было ещё несколько лет назад. С тех пор оно стало обязательным пунктом каждой поездки на Тайвань. Даже такие знаменитые блюда, как омлет с устрицами или курица с попкорном, уступают по популярности этому фруктовому коктейлю.

Вернувшись в Нью-Йорк, автор часто вспоминает вкус напитка, но найти достойную замену почти невозможно. Причина проста: на Тайване используют только идеально спелые фрукты, в то время как в США такие экземпляры встречаются редко. Поэтому даже в тайваньских кафе за пределами острова напиток зачастую не дотягивает до оригинала.

Как приготовить дома

Разочаровавшись в поисках, любители папайевого молока начинают готовить его самостоятельно. Для рецепта нужны лишь:

  • 2 стакана спелой папайи (около половины средней);
  • 1 стакан цельного молока;
  • 1 стакан льда;
  • сгущённое молоко по вкусу.

Фрукты, молоко и лёд смешиваются в блендере до воздушной консистенции. Сгущёнка придаёт дополнительную сладость. Можно варьировать густоту — от лёгкого напитка до смузи. Но важно помнить: пить его лучше сразу. В папайе содержится фермент папаин, который разрушает молочные белки и придаёт горечь, если напиток постоит слишком долго.

Напиток, который становится традицией

Папайевое молоко — это не просто коктейль. Для многих это часть воспоминаний о поездке, вкус лета и символ Тайваня. И даже вдали от острова он остаётся напитком, который хочется воссоздать снова и снова, чтобы хотя бы на миг ощутить атмосферу ночного рынка.

