Папа римский Франциск хотел бы обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным план мирного урегулирования на Украине. Об этом рассказал председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.
"У папы есть план предложения по мирному урегулированию противостояния России и Запада, он подтвердил желание переговоров с российским руководством, а также готовность приехать в Москву", — отметил Севастьянов, передает РИА "Новости".
По его словам, некоторое время назад понтифик написал ему письмо, в котором помимо прочего говорилось: "Как бы мне хотелось поехать в Москву и поговорить с Путиным о плане мирного урегулирования в Европе".
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