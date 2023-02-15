Папа римский Франциск хотел бы обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным план мирного урегулирования на Украине. Об этом рассказал председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

"У папы есть план предложения по мирному урегулированию противостояния России и Запада, он подтвердил желание переговоров с российским руководством, а также готовность приехать в Москву", — отметил Севастьянов, передает РИА "Новости".

По его словам, некоторое время назад понтифик написал ему письмо, в котором помимо прочего говорилось: "Как бы мне хотелось поехать в Москву и поговорить с Путиным о плане мирного урегулирования в Европе".