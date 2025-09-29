Пищевая моль живёт дольше, чем вы думаете: одна ошибка — и колония растёт каждый день

Каждому знакомо разочарование, когда, открыв шкаф с продуктами, мы замечаем маленьких серых мотыльков. Эти насекомые на первый взгляд кажутся безобидными, но на деле способны испортить целые запасы круп, макарон, печенья и других продуктов. Хорошая новость в том, что для борьбы с ними совсем не обязательно покупать химические спреи или вешать липкие полоски: существуют простые и эффективные натуральные решения.

Откуда берётся моль в кухонном шкафу

Основной источник заражения — продукты, которые мы приносим из магазина. Личинки и яйца моли могут скрываться в муке, крупах, рисе, овсянке, какао или печенье. Иногда первые признаки заметить трудно, но при внимательном осмотре на полках и упаковках можно увидеть тонкие паутинки или комочки — это следы жизнедеятельности вредителя.

Если не устранить проблему сразу, последствия неприятны: еда портится, приходится выбрасывать целые пакеты муки или макарон, а сама уборка превращается в долгий и изнурительный процесс.

Сравнение методов борьбы