Армани выбрал остров без пляжей: что скрывает дикая Пантеллерия

Пантеллерия редко оказывалась в списке популярных туристических направлений. Этот остров в Средиземном море открывался не сразу: дорога к нему занимала время, климат был непредсказуем, а привычных пляжей здесь не было. Но именно в этой суровости и заключалась его притягательность. Дикая природа, вулканические скалы, древние оливковые рощи и тишина, нарушаемая лишь цикадами, — всё это превращало Пантеллерию в особое место силы. Более четырех десятилетий остров оставался сердечной привязанностью Джорджо Армани, который сделал его своим убежищем и источником вдохновения.

Первое знакомство и перемена взгляда

Будущий "король моды" впервые оказался на острове в начале 80-х. Тогда он признавался, что впечатление оказалось далеким от восторга: резкие скалы, отсутствие удобств и пляжей, ощущение дискомфорта.

"Сначала я нашёл его бесплодным, сварливым, грубым", — писал дизайнер в Il Sole 24 Ore.

Однако именно контраст и особая энергия Пантеллерии сделали своё дело. После прогулок по Кала Гадир — рыбацкой деревушке с неповторимым светом и суровой вулканической породой — Армани понял, что нашёл место, к которому будет возвращаться снова и снова.

Дома-даммуси и стиль жизни

В 1981 году он приобрёл первые три даммуси — традиционные постройки острова с белыми купольными крышами и массивными стенами. Со временем их стало семь, образовав целый комплекс с пальмами и виноградником. В этих домах соединились минимализм Armani/Casa и предметы с блошиных рынков, создавая атмосферу лёгкости и уюта.

Для Армани его резиденция была не просто домом, а пространством для мечты и отдыха. Здесь он принимал лишь самых близких: семью и друзей, свободных от амбиций и притязаний.

Добрососедство и забота об острове

За годы связи с Пантеллерией дизайнер не раз вкладывал средства в развитие местной инфраструктуры. Он жертвовал деньги на больницу, а также подарил новый цифровой проектор, чтобы сохранить приходское кино Сан-Гаэтано — единственное в округе. Эти жесты стали естественным продолжением его любви к острову и его жителям.

Яхта, море и абсолютная свобода

Когда Армани не проводил время в своих даммуси, он уходил в море на яхте Main. Для него Пантеллерия была не только домом, но и воротами в бескрайнее Средиземное море. Именно здесь дизайнер находил ту тишину и гармонию, которых были лишены шумные модные столицы.

Магия острова

Особенность Пантеллерии заключалась в том, что она открывалась только тем, кто был готов принять её суровый характер. Здесь не было привычных курортных декораций — лишь суровая красота и ощущение подлинности. Армани называл это место своим убежищем, а итальянская пресса подчеркивала: за 40 лет его любовь не угасла.

"Вы можете заново открыть для себя это полное чувство свободы", — рассказывал дизайнер La Repubblica.

Остров для настоящих друзей

Армани не скрывал: Пантеллерия была уголком, где он мог быть самим собой, отдыхать и черпать вдохновение. Его дом здесь стал отражением жизненной философии: простота, уважение к традициям и удовольствие от компании людей, которых он по-настоящему ценил.

Эта история — не просто о красивом месте. Это рассказ о верности и о том, как суровая природа и тишина могут стать источником гармонии для человека, привыкшего к миру модных показов и постоянного внимания.