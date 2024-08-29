Зенитный комплекс "Панцирь-С1" успешно уничтожил украинский беспилотник в Курской области

Министерство обороны Российской Федерации сообщило об успешном перехвате и уничтожении ударного дрона Вооруженных сил Украины в приграничной зоне Курской области.
Это стало возможным благодаря действиям расчета зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1".
В ходе боевого дежурства, операторы "Панцирь-С1" обнаружили и классифицировали воздушный объект как ударный беспилотный летательный аппарат. С помощью точных и оперативных действий, дрон был сначала захвачен для сопровождения, а затем успешно уничтожен.
"Панцирь-С1" оснащен для отражения атак любых аэродинамических объектов в рамках своей рабочей зоны. Экипажи комплекса обладают возможностью быстро менять местоположение и переходить из дежурного режима в боевой всего за 10 секунд после прибытия на новую позицию, как уточнили в ведомстве.
Круглосуточное наблюдение за воздушным пространством над позициями российских войск осуществляется благодаря наличию у зенитного комплекса 12 зенитных ракет и двух двуствольных пушек калибром 30 миллиметров, каждая из которых имеет боезапас в 1400 выстрелов.
Фото: z.mil.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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