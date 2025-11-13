Панорамные виды стоят как состояние: элитная недвижимость России ушла в высшую лигу цен

Аналитики составили рейтинг самых дорогих объектов на рынке элитной недвижимости России, охватив предложения из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Владивостока. Здесь цены на квартиры бизнес-класса могут достигать нескольких сотен миллионов рублей, а иногда и миллиардов.

Москва: элитные апартаменты за миллиарды

Москва по праву удерживает лидерство среди российских городов по стоимости недвижимости. Абсолютным рекордсменом на текущий момент являются апартаменты площадью 975 квадратных метров, которые предлагаются за почти 4 миллиарда рублей. Как сообщает ТАСС, объект выполнен в стиле ар-деко и оснащен камином, мебелью и дизайнерской отделкой. Этот эксклюзивный комплекс расположен в закрытой продаже, и приобрести его можно лишь через специальные каналы.

Среди более доступных предложений в Москве выделяются два апартамента по 2,76 миллиарда рублей, расположенные в престижном районе Патриарших прудов. Оба объекта обладают площадью более 900 квадратных метров и включают от 10 до 13 комнат, что делает их идеальными для крупных семей или коллекционеров элитной недвижимости.

Санкт-Петербург: пентхаус с панорамным видом

Не отстаёт от столицы и Санкт-Петербург, где покупателям предлагается роскошный пентхаус за 2,2 миллиарда рублей. Этот объект оборудован системой "Умный дом", а также включает собственную сауну и спортзал. Однако, его главной особенностью является просторная терраса с панорамным видом на весь город, что придаёт особый шарм этому элитному жилью.

Сочи и Ялта: курортная роскошь

Курортные регионы также не обошлись без роскошных предложений. В Сочи цены на элитную недвижимость могут достигать 700 миллионов рублей. В этой ценовой категории предлагаются трёхуровневые пентхаусы с видом на море и Олимпийский парк. Ялта, в свою очередь, предлагает объекты от 315 миллионов рублей. Здесь покупателям доступны пентхаусы с дизайнерским ремонтом и просторными террасами, с которых открывается живописный вид на побережье.

Владивосток: Дальний Восток также в игре

Не забывает о себе и Владивосток, который продолжает укреплять статус одного из лидеров по стоимости недвижимости на Дальнем Востоке. В центре города выставлен на продажу целый этаж, состоящий из восьми пентхаусов общей площадью 895,5 квадратных метров. Объект, оцениваемый в 313 миллионов рублей, представляет собой бизнес-класс с отдельным входом и лифтом, что привлекает внимание состоятельных покупателей.